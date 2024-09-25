「選舉之神」小笠原欣幸曝決定來台任教原因 今獲頒清大榮譽講座教授

國立清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，今天舉行證書頒授典禮。記者黃羿馨／攝影

國立清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，9月起開設兩門課。校方今舉行證書頒授典禮，歡迎小笠原欣幸成為「清大人」。小笠原欣幸說，除了希望能與台灣師生互動，也希望長住實地觀察台灣與新竹政治，將是難得機會與經驗。

小笠原研究台灣政治逾30年，曾多次神準預測台灣大選結果，被譽為「選舉之神」。小笠原今年在清華大學人社院學士班主任姚人多的邀請下來清華授課，從這學期9月開始開授兩門課「台灣政治與選舉」與「台灣選舉研究一」2門課，吸引學生選課。

小笠原欣幸來到清大滿一個月，校方今天舉行小笠原欣幸榮譽講座頒授典禮暨座談會，校長高為元代表清大校方歡迎小笠原，他說，這學期清大來了132位名老師，其中小笠原欣幸就是其中一人，歡迎小笠原欣幸成為「清大人」。

高為元也說，台灣民主化這條路很長，流汗、流淚也流了血，不容易，小笠原欣幸對於台灣的選舉研究彷彿拿了一面鏡子，幫助台灣了解走過的路，現況與未來可能性，這次來台任教是非常好互相的學習機會。歡迎小笠原欣幸加入清華大家庭。

人社院院長李卓穎說，很幸運能邀請小笠原欣幸退休後來清大任教，學生修課人數爆滿，最大教室還容不下，並提及政治學是人社院想拓展的領域。他也提及小笠原任教對學生來說有3大重要意義，第一是學習小笠原的嚴謹工作紀律，即是專業的基石。

李卓穎說，小笠原教授選舉研究時認真讀報、堅守保密，獲得與受訪者的信任，確保選舉研究可信中立的；第二是小笠原說自己是外國人，研究台灣選舉可不陷入標籤壁壘，這也是學生在地研究時真實且值得面對的挑戰，最後也讚許小笠原認真學習中文，是貼近社會觀察脈絡學者，「古有玄奘法師，今有小笠原教授」給予高度肯定。

小笠原欣幸上台致詞還以台語向大家問好「大家好，能在這裡非常非常歡喜」，讓與會者當相當驚喜。小笠原表示，自己沒有在台灣教書過，也從沒想過有機會來台任教，當時考慮了一個月，認為任教能有樂觀前景，可跟清大老師學生互動，還能住在台灣實地觀察台灣政治，也能進一步了解新竹縣市的地方政治，所以答應了邀約。

「今天能站在這裡令人感動，感受到我已經是清華人了。」小笠原欣幸說，因為要跟台灣學生講台灣政治，跟教授日本學生不同，是從頭開始準備的挑戰，也特別感謝校方的協助，以及同學認真參與，「有耐心聽我不太流利的中文」。期許教授工作能給同學多一個台灣政治多元觀點，多一點關於台灣選舉分析方法，將令他感到欣慰。