教部博士生獎學金補助逾3億 43校、1246人受惠

教育部公布113學年博士生獎學金補助情形，有43校、1246名博士生獲補助，總補助金額達新台幣3億4266萬元，以台灣大學5572萬元最多，合計12校獲補助逾千萬元。

為鼓勵青年攻讀博士班，教育部規劃自113學年度（今年8月）起推出博士生獎學金，針對博士班一年級至博士班三年級非在職學生，每月由教育部補助2萬元、學校及企業共同補助2萬元，合計每月4萬元；並搭配「加碼補助」，由學校訂定相關規範，擇優加碼補助。

教育部近日公布113學年博士生獎學金補助計畫核定情形，共有43校、1246名博士生獲得補助，總補助金額為3億4266萬元；獲補助的43校中，有33校是一般大學、10校是技職校院；如以公私立區別，公立大專有29校、私立大專有14校。

如以個別學校來看，以台灣大學獲得5572萬元補助最多，其次是成功大學4732萬元、清華大學4588萬元、陽明交通大學3456萬元、中山大學2419萬元等，合計12校獲得逾千萬元補助。

教育部說明，依學校計畫審查結果，教育部會擇優加碼補助經費，學校也可透過校內甄選機制，運用加碼補助經費，提高學生獎學金的金額；受領教育部博士生獎學金的學生，不得重複支領「國家科學及技術委員會博士生研究獎學金試辦方案」的獎學金，教育部補助的2萬元，學校不得對學生增訂附有負擔的支領條件。

至於學校及企業共同補助的2萬元，教育部提到，不得以其他非金錢給付形式折抵（例如減免或折抵設備使用費等），若對學生訂附有負擔的支領條件，應於校內妥善溝通以形成共識，並循校內程序明文訂定相關規範並公告實施，所訂負擔應與學生專業學習、研究、職涯發展或畢業條件有關。