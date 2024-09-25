快訊

高雄某國小校長偷拍女童被羈押 新校長就任驚見插座還藏隨身碟

日本經典髒話「馬鹿野郎」來自中國？罵人的文化歷史

小笠原清大任教 預言「還我清白」將成柯文哲未來政治口號

聽新聞
0:00 / 0:00

教部博士生獎學金補助逾3億 43校、1246人受惠

中央社／ 台北25日電
教育部近日公布113學年博士生獎學金補助計畫核定情形，共有43校、1246名博士生獲得補助，總補助金額為3億4266萬元。聯合報系資料照
教育部近日公布113學年博士生獎學金補助計畫核定情形，共有43校、1246名博士生獲得補助，總補助金額為3億4266萬元。聯合報系資料照

教育部公布113學年博士生獎學金補助情形，有43校、1246名博士生獲補助，總補助金額達新台幣3億4266萬元，以台灣大學5572萬元最多，合計12校獲補助逾千萬元。

為鼓勵青年攻讀博士班，教育部規劃自113學年度（今年8月）起推出博士生獎學金，針對博士班一年級至博士班三年級非在職學生，每月由教育部補助2萬元、學校及企業共同補助2萬元，合計每月4萬元；並搭配「加碼補助」，由學校訂定相關規範，擇優加碼補助。

教育部近日公布113學年博士生獎學金補助計畫核定情形，共有43校、1246名博士生獲得補助，總補助金額為3億4266萬元；獲補助的43校中，有33校是一般大學、10校是技職校院；如以公私立區別，公立大專有29校、私立大專有14校。

如以個別學校來看，以台灣大學獲得5572萬元補助最多，其次是成功大學4732萬元、清華大學4588萬元、陽明交通大學3456萬元、中山大學2419萬元等，合計12校獲得逾千萬元補助。

教育部說明，依學校計畫審查結果，教育部會擇優加碼補助經費，學校也可透過校內甄選機制，運用加碼補助經費，提高學生獎學金的金額；受領教育部博士生獎學金的學生，不得重複支領「國家科學及技術委員會博士生研究獎學金試辦方案」的獎學金，教育部補助的2萬元，學校不得對學生增訂附有負擔的支領條件。

至於學校及企業共同補助的2萬元，教育部提到，不得以其他非金錢給付形式折抵（例如減免或折抵設備使用費等），若對學生訂附有負擔的支領條件，應於校內妥善溝通以形成共識，並循校內程序明文訂定相關規範並公告實施，所訂負擔應與學生專業學習、研究、職涯發展或畢業條件有關。

台灣大學 成功大學 教育部

延伸閱讀

鬧事仔沒得玩了？Google Maps學校改名亂全台 教育部祭這招

4大學短報招生名額…校長恐遭罰150萬 懲處最快本周出爐

葉丙成指參加營隊升學沒加分？ 教育部：活動需有助反思、素養化

「改校名之亂」延燒全台 教育部：已聯繫Google、數發部

相關新聞

「選舉之神」小笠原欣幸曝決定來台任教原因 今獲頒清大榮譽講座教授

國立清華大學邀請有「選舉之神」封號的日籍學者小笠原欣幸為榮譽講座教授，9月起開設兩門課。校方今舉行證書頒授典禮，歡迎小笠...

教部博士生獎學金補助逾3億 43校、1246人受惠

教育部公布113學年博士生獎學金補助情形，有43校、1246名博士生獲補助，總補助金額達新台幣3億4266萬元，以台灣大...

4大學短報招生名額…校長恐遭罰150萬 懲處最快本周出爐

本報日前報導中國文化大學於113學年分發入學階段，短報招生缺額，後續教育部徹查，再證實大葉、佛光、真理也違反規定。教育部...

神人級學者來台！姚人多還原邀約小笠原欣幸任教經過

日本學者小笠原欣幸曾多次正確預測台灣選情，今年9月起來台到國立清華大學任教，備受矚目。背後推手是清大人社院系主任姚人多，...

因應高齡化社會 海大金大聯手開發芋頭海鮮粥

烈嶼的芋頭遠近馳名，主要是「香、鬆、綿」，故有「烈嶼芋唔免哺」美譽。國立台灣海洋大學與金門大學攜手開發了一款結合金門當地...

藻類可作新能源 大葉獲贈百萬元藻類光反應器提煉油脂

藻類和人類一樣有好有壞，大葉大學從台灣數百種藻類挑選有經濟價值的好藻開發商品，今與澳迪科技公司簽署產學合作意向書，將使用...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。