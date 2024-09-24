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第一座人工智慧產業專區落腳沙崙 國科會盼AI國力扎根

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
國科會台灣科技新創基地（TTA）南部據點今日舉辦「AI主權時代：共創算力未來」座談暨媒合交流會。圖／國科會提供
國科會台灣科技新創基地（TTA）南部據點今日舉辦「AI主權時代：共創算力未來」座談暨媒合交流會。圖／國科會提供

近年各國積極推動主權AI發展，以鞏固國家AI戰略資產，為不讓我國AI發展落後於他國，國科會選定沙崙作為台灣第一個人工智慧產業專區的落腳處，盼助AI國力扎根。國科會表示，台灣科技新創基地（Taiwan Tech Arena South, TTA）南部據點作為我國人工智慧產業專區科技創新的樞紐，除串聯南台灣供應鏈資源，加上AMD將進駐沙崙加值，盼以產業帶領新創，促成「AI產業化、產業AI化」，協助百工百業數位轉型。

TTA南部據點今舉辦「AI主權時代：共創算力未來」座談暨媒合交流會，邀請到國家實驗研究院國家高速網路與計算中心主任張朝亮、日商優必達台灣有限公司企業發展副總經理謝啟耀、台南大學資訊工程系教授李健興，以及發展主權AI之新創團隊，針對如何透過算力與AI技術自主打造數位主權，進行深度座談。

國科會產學及園區業務處處長許增如表示，國科會推動「智慧科技大南方產業生態系」，透過擴算力、鏈場域、引人才、展應用，並逐步盤點產業需求，針對通訊、資安、金屬加工、車用零組件、淨零綠能、智慧農業、智慧餐飲及健康醫療等產業，提供AI技術與資源支持。

國科會說明，本次座談聚焦「智慧科技大南方產業生態系」策略中的「擴算力」議題，張朝亮分享國家級AI研發及高速計算資源；企業代表謝啟耀則指出該公司擁Nvidia H100 GPU資源，盼透過算力與技術合作，更充分瞭解目前台灣AI應用的實踐與挑戰。

國科會指出，交流會現場匯聚TTA南部據點進駐新創團隊智囊團、智齡科技，邁爾凌科技、長佳智能等團隊，與國網中心及企業代表進行深度的技術與資源媒合交流，透過彼此技術互補與算力需求下，激發出不同的合作火花，盼TTA整合大南方及沙崙各區實證場域之優勢，朝AI科技研發、AI系統開發與AI普及化目標邁進，為下一個十年的AI國力扎根，加速成果落地應用。

國科會 團隊 網路

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