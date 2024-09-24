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體能社交營養並重 陽明交大助長者提升生活品質

中央社／ 台北24日電

陽明交大團隊攜手在地藥局推高齡健康促進計畫，結合體能訓練、社交互動、營養指導等面向，助長者提升身體質量指數（BMI）、生活品質指標、核心肌群，建立更好生活品質。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，陽明交大護理系系主任童恒新與在地惠生大藥局攜手推動健康促進計畫，分別在彰化北斗、雲林虎尾及斗南等地進行，希望協助提升高齡長者健康與生活品質。

計畫邀請112名高齡長者接受體能訓練、社交互動及營養指導，在體能訓練上特別引進專為中老年設計的人工智慧運動器材，藉由模組化設計，能靈活根據不同需求進行配置，搭配簡單直觀使用界面，避免複雜操作，適合中老年人。

另外，在社交活動上，團隊也在社區據點內舉辦化妝、看繪本、美術課及桌遊等，每週1次、每次至少120分鐘的活動，讓長者面對面交流的同時，又能靈活大腦。

在接受體能訓練、社交互動及營養指導後，參與計畫長者的肌肉量與力量逐步增加，肌肉耐力、運動協調性及穩定性均有增強，身體質量指數（BMI）、生活品質指標、核心肌群都顯著提升，這些指標對提升長者身體活動功能有明顯幫助。

童恒新表示，這項計畫涵蓋體能、社交互動與營養指導等多個面向，形成綜合性健康促進方案，這個成功經驗對社區健康支援系統而言是重大貢獻，團隊未來將持續探索創新合作機會，確保老年人能享受更健康、更滿足生活。

除這次計畫外，陽明交大今年秋天也與台積電合作推出以古代科舉貢試為名的「貢學院」，配合既有「樂齡大學」與「銀髮健身俱樂部」，形成陽明交大在高齡教育扮演社會責任的鐵三角，貢學院教室提供投資理財、養生保健、AI分享、語文等課程，還有結合台灣半導體製造科技感測及醫生指導的科技檢測。

陽明交大社會責任推展辦公室執行長溫瓌岸表示，「貢學院」強調回歸校園，讓校園鐘聲帶來規律生活，鼓勵身懷深厚學識與經歷的長輩走進年輕人教室，貢獻分享人生智慧，並接受作業考試等挑戰。

團隊 陽明交大 高齡者

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