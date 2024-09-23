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藻類可作新能源 大葉獲贈百萬元藻類光反應器提煉油脂

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學副校長施英隆（左二）、產學中心主任吳建一（右），與澳迪科技負責人呂進陽（左）、營運總監楊國瑋，在藻類光反應器前面合影。記者簡慧珍／攝影
大葉大學副校長施英隆（左二）、產學中心主任吳建一（右），與澳迪科技負責人呂進陽（左）、營運總監楊國瑋，在藻類光反應器前面合影。記者簡慧珍／攝影

藻類和人類一樣有好有壞，大葉大學從台灣數百種藻類挑選有經濟價值的好藻開發商品，今與澳迪科技公司簽署產學合作意向書，將使用澳迪捐贈的百萬元藻類光反應器培養藻類提煉油脂、營養素，達到循環經濟、減碳、培育綠能人力等多重目標。

大葉今在生技大樓舉行捐贈典禮，副校長施英隆、產學中心暨生技中心主任吳建一和澳迪負責人呂進陽、營運總監楊國瑋，共同公開藻類光反應器。9月16日是國際臭氧層保護日，18日是世界水監測日，第四個周日是世界河川日，9月可說是與環境息息相關的月，因此選在九月間舉辦捐贈儀式。

施英隆表示，藻類生長過程需要大量二氧化碳，生成油脂、維養素，不只減碳還製造新能源，澳迪科技突破傳統水池無法捕捉二氧化碳的缺點，研發不易光害裂解的特殊材質並製成大口徑透明管，比使用年限1至兩年的小口徑壓克力管耐用4至5年；把大量二氧化碳打入管內供藻類吸收和成長，透明管上方可加燈光調節照光，讓藻類得到最好生長。

呂進陽強調，澳迪的藻類美妝品就是與大葉產學合作的成果，大葉一直是企業的最佳夥伴楊國瑋說，公司2005年已知道微藻優點，這些年克服技術困難研發出藻類光反應器，產學中心主任吳建一獲知後導入學校，促成今捐贈，支持大葉在藻類技術領域繼續深耕，培育綠能應用人才。

吳建一指出，微藻在生長過程中會產生油脂，可進一步轉化為生質柴油，提供可再生的能源選擇，且不同藻株具有不同特性，可廣泛應用在美妝產品、保健食品、飼料、植物肥料、水質淨化等領域，符合聯合國ESG（環境、社會、公司治理）議題的環保要求，為企業提供綠色轉型永續發展的創新方案。

澳迪科技捐贈藻類光反應器給大葉大學。記者簡慧珍／攝影
澳迪科技捐贈藻類光反應器給大葉大學。記者簡慧珍／攝影

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