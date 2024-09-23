遭指拆曹永和故居前未通知相鄰住戶 台大駁：7月中已通知

台灣大學研究生協會今日指控台大校方在拆除溫州街52巷2、4、6號日治時期官舍前，未通知相鄰的8號房舍，當天早上才按電鈴通知。對此，台大校方認為與事實不符，在拆除前均有和8號住戶溝通，並規劃共同牆壁補強工程。

台北市文資審議會今年5月就台灣史巨擘曹永和故居在內的「溫州街52巷2、4、6、8號」進行審議，最終未能成為古蹟，文化界與學界發起連署與訴願。其中，2、4、6號的日治時期官舍日前遭台大拆除，相鄰6號的8號房舍至今還有人居住。

台大研究生協會今日召開記者會指出，台大是在拆除當日的清晨7點多，才帶著工人按下電鈴通知，並立即開始動工，對里長也一聲招呼也沒有。

台大校方回應，這是依據台北市文化資產審議會的決議及拆除執照執行拆屋，期間均與8號住戶及時溝通，外界質疑學校未與8號住戶溝通便私自拆屋，與事實不符。