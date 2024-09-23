沒人一起吃飯分組…她嘆轉學生做什麼都孤單 過來人曝：一個人才好

轉學生來到新環境，經常會因為不熟悉校園而產生許多困擾。一名女網友發文抱怨，她作為轉學生，沒有一起吃飯、分組的朋友，遇到了諸多難題，不禁發文感嘆「還是需要一段時間適應」。

一名女網友在Dcard發文，表示她是轉學生，自從來到新學校後，她就失去了原來固定吃飯、分組的朋友了，她可以接受沒有組，基本上每次都是先看一輪大家的眼神，如果看起來沒有缺人的，原PO就會直接跑去問老師，或是下課去問老師，問說這門課能不能「自己一組」。

原PO透露，因為現在科技發達，有ChatGPT基本上算是能解決沒想法的問題，但是沒人可以一起修課跟吃飯，原PO坦言：「需要一段時間適應，挺無奈的」。

此文一出，不少過來人表示，轉學生一個人是很正常的，「轉學生的生活大部分是這樣，除非妳把自己成績衝到很前面，自然會有人靠近；或是參加社團多認識其他科系的朋友，也是不錯的選擇」、「我也是，我甚至上修和下修，選外系課，基本上每堂課都是不一樣的同學，孤軍奮戰」、「轉學就是這樣～我元智轉到成大的，二年級圈子早就固定」。

不過也有網友表示，反而喜歡一個人的生活，「轉學生+1，我反而很喜歡一個人上廁所、吃飯、泡圖書館，不喜歡一大群一大群的人一起移動，至於分組就隨緣，因為我就算自己一組也沒差」、「大多數時間還是一個人。我覺得吃飯倒是還好，因為可以想吃什麼就吃什麼，分組的話只要敢問旁邊的人，通常都分得到」、「自己一個人一組才好啦，自由自在」。