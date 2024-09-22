台師大成立青年學者講座 校友葉禮誠捐千萬響應

台灣師範大學宣布成立「師大青年學者講座」，最高補助新台幣150萬元研究經費。台師大校友葉禮誠今天在校友50重聚活動中宣布捐出1000萬元，希望拋磚引玉。

台師大舉行校友畢業50、60重聚活動，今年有超過400名校友齊聚，台師大物理系傑出校友、格雷蒙集團董事長暨創辦人葉禮誠宣布捐出1000萬元，號召校友共同響應支持師大青年學者講座。

台師大校長吳正己表示，有好的教師，學校才有好的發展，台師大經過30多年發展，已轉型成綜合型大學，學術研究、產業鏈結、國際化都有目共睹；為鼓勵青年學者精進學術研究、延攬優秀人才，台師大也將成立「師大青年學者講座」，感謝校友葉禮誠的捐贈，讓攬才、留才制度更完善。

葉禮誠提到，自己從小對電子產品製作充滿興趣，就讀台師大物理系時，曾擔任自然科學研究社社長，受惠於學校對社團活動的高度支持，並給予充裕經費，讓他從零起步，帶領社團成長為有80名社團幹部、超過320名社員的規模，當時還自製出反射式天文望遠鏡回贈給學校，提供學弟妹們觀察天象，甚至登上媒體版面。

葉禮誠畢業後創立格雷蒙集團，業務橫跨電子科技、半導體、太陽能產業及科技設備代理銷售，據點遍布亞洲各大城市；有感於深知人才養成的關鍵是教育，知悉母校將成立師大青年學者講座後，他慷慨捐款1000萬元，盼激發教師在學術研究上有更多動力，也鼓勵更多校友群起響應。

台師大指出，學校成立師大青年學者講座，希望推動學校青年教師針對學術研究、教學創新、國際合作、產學合作等面向，提升學術量能及國際影響力，替台灣培育更多具備前瞻視野的科研新秀，未來台師大會繼續鏈結產業界和國際重點姊妹校，為國家、為社會帶來更多實質貢獻。

根據台師大資料，「師大青年學者講座」採隨到隨審機制，只要45歲以下、有意於1年內申請教育部玉山青年學者的教師，且符合「教育部補助大專校院延攬國際頂尖人才作業要點」，在尚未取得玉山青年學者補助前皆可申請，經核定後每年最高補助50萬元研究經費，最多可補助3年。