中部6大學設青年職涯發展中心 提供學生職業探索窗口

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
勞動力發展署進中部6大學設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」，僑光科技大學率先揭牌啟用。圖／僑光科大提供
勞動力發展署進中部6大學設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」，僑光科技大學率先揭牌啟用。圖／僑光科大提供

勞動力發展署為協助青年就業，深入大學設置「青年職涯發展中心（Youth Salon）」據點，以提供學生適當的職涯引導。中彰投分署最近在中部6所大專校院設立的據點將陸續開張，其中僑光科技大學前天已率先揭牌，接下來還有大葉大學、國立暨南國際大學、建國科技大學、靜宜大學及中台科技大學也將展開服務。

僑光科大適逢創校60周年，董事長陳伯濤重視此事，特別邀請當年協助中部科學園區招商，有「中科之父」稱謂的教授陳明德，以及台中市新民、明德、致用、大明、宜寧、明台和明道等多所高中校長一同參與揭牌，並歡迎往後各高中可以共享此項資源。他說，僑光特別選置了舒適的環境提供這項服務，希望藉由「Youth Salon」駐點，提供學生更多職涯選擇與就業方向。

校長余致力說，中彰投分署在僑光設置青年職涯發展中心，地理位置佳，方便年輕學子獲得充足的資訊及建議，以便能思考並規畫未來的職涯發展。

陳明德目前在多所大學擔任講座教授，他表示，青年職涯發展中心進入校園，可以跟學校的校友中心、產學合作等單位合作，整合更多的資源提供給學生，真是學生的一大福音，他也十分願意分享產業界發展趨勢和就業訊息，支持這項服務。

中彰投分署劉秀貞分署長表示，今年首次與大專校院合作，推動青年職涯發展中心進駐校園，是考量大專青年此時正處於「定方向」的重要階段，若能透過鄰近且方便的服務，將可協助青年縮短職涯探索時間。

中彰投分署說，場館將設常駐人員，等於是一個窗口，例如有學生想朝工具機業發展，不知本身所學是否對應，又或是缺少了哪些技能，以及適不適合自己的性向，只要走進場館，都會獲得專人服務，協助釐清方向，以及提供學習技能的方法。

因此，它將聚焦在職涯發展、就業服務、技能提升三大面向，並連結勞動部計畫資源，為在學青年提供客製化的服務方案。

僑光科技大學與勞動部中彰投分署合作設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」。圖／勞動部提供
僑光科技大學與勞動部中彰投分署合作設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」。圖／勞動部提供
僑光科技大學與勞動部中彰投分署合作設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」。圖／勞動部提供
僑光科技大學與勞動部中彰投分署合作設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」。圖／勞動部提供
僑光科技大學與勞動部中彰投分署合作設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」。圖／勞動部供
僑光科技大學與勞動部中彰投分署合作設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」。圖／勞動部供
勞動力發展署進中部6大學設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」，僑光科技大學率先揭牌啟用。圖／僑光科大提供
勞動力發展署進中部6大學設「青年職涯發展中心（Youth Salon）」，僑光科技大學率先揭牌啟用。圖／僑光科大提供

校園 職涯發展 青年

延伸閱讀

維冠大樓塌困61小時…當年女童上大學了 張善政：震災無助歷歷在目

中職／蛇蛇手勢致敬Cobras大學長 許基宏嗨到差點忘記做

葉丙成：參加大學營隊 無助於推甄加分

CBL／台大男籃主場挑戰政大雄鷹 逾2000人觀戰9分惜敗

相關新聞

如何成「台清交成政」學霸？ 網蓋讀書招數樓：憑「一動力」

你會好奇就讀台清交成政（國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立政治大學）學生的念書方法嗎？一名網友近日在論壇提問，就讀上述大學的學生是如何念書的，貼文一出，引起熱議。

中部6大學設青年職涯發展中心 提供學生職業探索窗口

勞動力發展署為協助青年就業，深入大學設置「青年職涯發展中心（Youth Salon）」據點，以提供學生適當的職涯引導。中...

南台科大師生團隊開發救難「便攜淋浴系統」獲國際大獎

南台科大創新產品設計系陳亞麟老師指導學生團隊以支援救難、戰場難民營適用的作品「便攜式臨時救難淋浴系統」，獲2024年美國...

仿生蜻蜓創智能撲翼機定位野火 國防大學學生獲獎

國防大學學生在台灣仿生設計競賽獲獎。他們以蜻蜓為仿生對象，開發出能即時定位且控制火勢的智能撲翼機，並以風箏布做翅膀改良過...

加強醫師訓練 清大學士後醫學生與聯新認識偏鄉醫療實務

為加強讓學生盡早奠定優良醫療技能與專業素養，聯新國際醫院與清華大學生命科學暨醫學院學士後醫學系昨天簽訂「醫學生校外實習合...

大學都這樣嗎？大一新生熱衷社交卻遇「小團體」 過來人：四分五裂正常

大一新生入學時，除了課業外，人際關係也是要面對的課題之一。一名女網友發文抱怨，她做為大一新生，性格外向的她本以為能交到很多朋友，未料班上卻出現許多「小團體」，不禁讓她感嘆：「女生朋友真的幾乎沒什麼互動也，不知道怎麼在融入其他人的圈子裡」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。