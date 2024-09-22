中部6大學設青年職涯發展中心 提供學生職業探索窗口

勞動力發展署為協助青年就業，深入大學設置「青年職涯發展中心（Youth Salon）」據點，以提供學生適當的職涯引導。中彰投分署最近在中部6所大專校院設立的據點將陸續開張，其中僑光科技大學前天已率先揭牌，接下來還有大葉大學、國立暨南國際大學、建國科技大學、靜宜大學及中台科技大學也將展開服務。

僑光科大適逢創校60周年，董事長陳伯濤重視此事，特別邀請當年協助中部科學園區招商，有「中科之父」稱謂的教授陳明德，以及台中市新民、明德、致用、大明、宜寧、明台和明道等多所高中校長一同參與揭牌，並歡迎往後各高中可以共享此項資源。他說，僑光特別選置了舒適的環境提供這項服務，希望藉由「Youth Salon」駐點，提供學生更多職涯選擇與就業方向。

校長余致力說，中彰投分署在僑光設置青年職涯發展中心，地理位置佳，方便年輕學子獲得充足的資訊及建議，以便能思考並規畫未來的職涯發展。

陳明德目前在多所大學擔任講座教授，他表示，青年職涯發展中心進入校園，可以跟學校的校友中心、產學合作等單位合作，整合更多的資源提供給學生，真是學生的一大福音，他也十分願意分享產業界發展趨勢和就業訊息，支持這項服務。

中彰投分署劉秀貞分署長表示，今年首次與大專校院合作，推動青年職涯發展中心進駐校園，是考量大專青年此時正處於「定方向」的重要階段，若能透過鄰近且方便的服務，將可協助青年縮短職涯探索時間。

中彰投分署說，場館將設常駐人員，等於是一個窗口，例如有學生想朝工具機業發展，不知本身所學是否對應，又或是缺少了哪些技能，以及適不適合自己的性向，只要走進場館，都會獲得專人服務，協助釐清方向，以及提供學習技能的方法。