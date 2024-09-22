如何成「台清交成政」學霸？ 網蓋讀書招數樓：憑「一動力」

你會好奇就讀台清交成政（國立台灣大學、國立清華大學、國立陽明交通大學、國立成功大學、國立政治大學）學生的念書方法嗎？一名網友近日在論壇提問，就讀上述大學的學生是如何念書的，貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「請問學霸都怎麼念書的？」為題發文表示，自己好奇考上台清交成政的學生的讀書方法，並稱自己想效法。

有網友認為找到讀書的動力是一項方法，「認真回，當你發現只要成績夠好就可以證明自己很優秀時，你自然就有動力去念書了！ 至於要怎麼讀嘛…當你動力夠強的時候，你會不斷的試，嘗試久了自然就會找到自己的讀書節奏」、「家人完全沒逼我，純粹覺得考第一很爽，然後又不能接受自己表現不好，擔心成績不好就會失去很多東西，把焦慮跟虛榮當成動力讀書」、「被爸媽說一句，『你就是自大又懶惰沒出息』，就憤而讀書讀到這（國立清華大學），刺激才是秘訣」、「有一個目標，然後有恆心有毅力」。

也有過來人建議長時間讀書，「書呆子，就花比別人更多的時間念書找資料，沒什麼朋友同學往來，也沒什麼社交往來，也不太出門玩，不浪費時間上網聊，更不玩遊戲，會上網找資料，但不會用各類臉書、IG…能輕鬆的時間是偶爾追劇，但不算宅，24小時會聽英文節目強化英聽，偶爾24小時播放新聞英文」、「高一高二早上5：10鬧鐘一響跳起來晨讀，高三睡眠重要，6：20起來，假日一早去圖書館排隊，8：00進館，19：00回家吃晚餐，17：00～18：00跑操場＋看課外讀物」、「還是一樣那個答案，高三每天坐在位置上讀書14個小時，每週持續7天，給您參考」、「省下玩的時間拿去讀書，就這樣，很多人這樣都辦不到的」。

有網友則建議其他方法，「第一，將學習活動分散在時間表上；第二，晚上主動回想今天所學習的重點，不清楚的就一定要在睡前複習；第三，跟上一點相輔相成，出一些題目自問自答，從選擇題的選項延伸出更多題目，是初學者可以嘗試的方向；第四，不建議熬夜」、「我有個獎勵模式，讀討厭的科目1小時，再換喜歡的科目1小時，這樣可以一直切換比較有新鮮感，因為不喜歡英文跟國文作文，規定自己背1小時英文單字或是寫1篇國文作文，可以寫1小時的數學習題當獎勵」、「運動很重要，建議每天跑步」、「睡飽吃好再讀書，有空就出去晃晃，一直讀書好悶」。

也有人點出環境的重要性，「我覺得環境滿重要的，看到身邊的人都在努力，自己也不會想落後」、「環境蠻重要的，我國中在流氓國中，國三被抓去補習班，每天下課就是讀書到10：30，假日也要去刷一整天的題，慢慢的越來越有興趣，覺得解題、了解新知識很有趣，高中考上中一中，身邊的朋友玩的時候很瘋，但認真的時候也很認真念書，就跟著他們一起玩、一起讀書，不知不覺就是頭上這間（國立台灣大學）」。