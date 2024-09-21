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從留學生到美國聯邦高級官員 董繼玲鼓勵年輕人走向國際

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
ILF創會總會長董繼玲藉由自己從留學生到美國聯邦高級官員的故事，鼓勵年輕人應該更有野心、走向國際。圖／聯經出版提供
ILF創會總會長董繼玲藉由自己從留學生到美國聯邦高級官員的故事，鼓勵年輕人應該更有野心、走向國際。圖／聯經出版提供

聯經出版今舉行國際領袖基金會（ILF）創會總會長董繼玲「打開機會之門」新書發表會。董繼玲在發表會分享自己從一位留學生，如何成為聯邦高級官員，及身兼全美亞裔總商會總裁的歷程。她也藉由自己的生命故事與政經界30年的經驗，鼓勵年輕人應該更有野心、走向國際。

董繼玲縱橫政商界，在政治舞台上，她在小布希、歐巴馬、川普及拜登四位美國總統任內擔任政府高級官員，此外，她也曾擔任白宮亞太裔顧問委員會委員以及經濟平權顧問委員，積極為亞裔社群發聲；在商界，董繼玲則是全美亞裔總商會總裁，代表291萬亞太裔中小企業主發聲，她的領導力不僅提升商會的影響力，也為亞裔企業主提供無數機會。

董繼玲今在新書發表會分享，自己在美國求學的日子也受過不少委屈，像是30年前，曾有教育委員問她爸爸美國什還有什麼地方需要改進？她爸爸提到犯罪率，美國委員馬上回應是東南亞難民帶進來的；也曾跟房東聊天時，聽房東說新移民都在貪圖美國社會的安全經費，這類對亞裔的歧視從未少過，所以她就暗自決定，保持謙卑不如勇於發聲，讓美國社會知道亞裔、華裔對美國的貢獻有多少。

台大國際長袁孝維致詞說，她在董繼玲身上看到遠見、智慧，及策略，並在她的故事中體會到身為華人女性，在美國社會要闖出自己的一片天有多困難，董繼玲更透過自己的溫柔與堅定為許多人打開了機會之門。袁孝維說，其實每個人都可以是為別人打開機會之門的人，希望「打開機會之門」一書影響更多人，願意成為那雙幫別人打開機會之門的手，讓年輕人有機會站在世界的舞台。

台大管理學院名譽教授柯承恩也表示，大學校園裡重視知識，但忽略與人相處的技巧，但其實每個人對自己人生的經營很重要，她從董繼玲身上看到打開機會之窗要從自己開始，而一個人透過自身的努力，其實是可以為社群、國家帶來影響，這樣的精神值得許多人學習。

董繼玲最後分享，從不覺得自己是刻意投入政治，只是很喜歡參與眾人之事，被許多人問及領導統御的技巧，她說首先要有美滿的人生，也就是永遠保持正面積極的思想，也要維持健康的體魄，她也提醒在年輕的時候就要良好的財務規劃，有了以上基本的要素，自然就能做好領導統御。

聯經出版提到，「打開機會之門」一書以董繼玲的領導經驗和成功實例，為有企圖心及願意闖天下的年輕人，提供成為領導者的秘訣，開啟夢想之路，拓展成功機會。

聯經出版今舉行國際領袖基金會（ILF）創會總會長董繼玲「打開機會之門」新書發表會。圖／聯經出版提供
聯經出版今舉行國際領袖基金會（ILF）創會總會長董繼玲「打開機會之門」新書發表會。圖／聯經出版提供

亞裔 留學生 美國

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