仿生蜻蜓創智能撲翼機定位野火 國防大學學生獲獎

國防大學學生在台灣仿生設計競賽獲獎。他們以蜻蜓為仿生對象，開發出能即時定位且控制火勢的智能撲翼機，並以風箏布做翅膀改良過重問題，學生說，不斷試錯，到第5隻才成功。

新北市政府與台灣仿生科技發展協會合作辦理「2024台灣仿生設計競賽」，今天舉辦頒獎典禮。今年以「極端氣候的仿生適應策略」為主題，設立「永續農漁業創新獎」「蛻變交通獎」「淨零公正轉型獎」及「永續城市獎」等獎項。

其中獲得「蛻變交通獎」的是國防大學理工學院機械及航太工程學系設計的「火翼探險家Blaze WingExplorer」，學生受蜻蜓、黑火甲蟲胸部的紅外傳感器啟發而設計智能撲翼機，可在天災事故期間應用於交通監測、救災資訊收集等功能。

國防大學學生徐喬薰表示，近年溫室效應加劇與森林大火可能性漸增，目前面對森林大火主要是以消防單位滅火，但森林大火起火點往往偏僻、滅火耗時，因此他們發想，如果能在第一時間監測到起火，就能大大減少損失。

徐喬薰說，考量到須配合紅外線偵測需求、以及火災上方氣流混亂，因此具高超飛行技巧的蜻蜓以及將火場當作繁殖地的黑火甲蟲就成了他們的仿生對象。

徐喬薰表示，蜻蜓翅膀結構複雜，實做難度很高。先前有學長在專題實作課程使用塑膠片建構，雖然塑膠片看似輕薄，但整體重量仍然太重、且柔性不夠，因此他們改用風箏布製作翅膀，重量減少1/3到2/3。

徐喬薰說，起初做第1隻時最耗時，後來不斷試錯，根據每次成果不斷改進，歷經1年後，如今得獎成品已是第5隻作品。

徐喬薰表示，當她與夥伴真的做出能拍翅、滑翔、越飛越久的作品，就覺得努力值得，能夠得獎非常榮幸，「自己做出來的東西，原來真的會有人覺得很厲害」。

此外，其他獎項方面，「永續農漁業創新獎」由國立雲林科技大學設計學研究所「Mealybugs Killer 介殼蟲殺手」摘下，作品以變色龍、蜘蛛及眼鏡蛇為仿生靈感，能精準噴灑煙草水除蟲，以解決極端氣候導致鳳梨田的蟲害問題。

「淨零公正轉型獎」由朝陽科技大學工業設計系及國立中興大學生命科學系「魔吸魔吸」獲得，他們受澳洲魔蜥、巨柱仙人掌及海岸紅杉樹啟發設計，能模組化且能自行灌溉作物，解決地區土壤缺水引發的糧食短缺。

「永續城市獎」由朝陽科技大學工業設計系「半犰」獲得，學生以穿山甲和犰狳防禦機制為概念，設計緊急避難設施，因應極端氣候而頻傳的水災、颱風、土石流等災害。

新北市長侯友宜說，為讓學生在永續發展議題發揮創意，新北市與台灣仿生協會合作，以仿生為核心概念，讓大自然化身最佳導師，台灣仿生設計競賽明年將持續與台灣仿生協會合作增設青創組，鼓勵青年以仿生科技發展事業，更期望能為優勝團隊後續參加國際仿生競賽打基礎，讓台灣與國際接軌。

台灣仿生科技發展協會理事長陳柏宇表示，本屆有59件作品參賽，作品來自15所大專院校、2組社會人士與公司，有6個跨校團隊組合，超過200名師生參與。