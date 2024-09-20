加強醫師訓練 清大學士後醫學生與聯新認識偏鄉醫療實務

為加強讓學生盡早奠定優良醫療技能與專業素養，聯新國際醫院與清華大學生命科學暨醫學院學士後醫學系昨天簽訂「醫學生校外實習合約」，共同開設「社區與偏鄉醫療實務課程」與「服務實習」課程，提供學生體驗基層醫療現況，了解民眾健康照護的需求

簽約儀式由聯新國際醫院長許詩典與清華大學副校長呂平江共同簽訂，開設「社區與偏鄉醫療實務課程」與「服務實習」課程，聯新國際醫院院長許詩典表示，聯新在社區醫療教學，長期與各大醫學中心合作，承接畢業後一般醫學的社區醫療訓練，有多元社區醫療場域，還有具特色的機場與高鐵醫療據點、尼泊爾期望醫療中心，提供從基層醫療到綜合醫院及遠距醫療的全方位學習環境，並有教學經驗豐富的師資，帶領實習和跨團隊合作訓練，確保學員能成為社區場域中具備跨域專業能力的好醫師。

許詩典說，很高興清大學士後醫學系與本院合作培育更多醫師英才，眾所皆知清大是知名一流學府，學生素質非常高，本次簽訂醫學生校外實習合約，讓學生早盡奠定優良醫療技能與專業素養。聯新國際醫院打造無圍牆的醫療生態系，結合智慧醫療，每年有自8家醫學中心之不分科住院醫師及短期醫學生到院訓練，學習不同領域醫療，甚至投入尼泊爾義診，也期待醫師們將所學造福人群，回饋社會，落實在地學習、成長，回饋在地醫療。