大學都這樣嗎？大一新生熱衷社交卻遇「小團體」 過來人：四分五裂正常

大一新生入學時，除了課業外，人際關係也是要面對的課題之一。一名女網友發文抱怨，她做為大一新生，性格外向的她本以為能交到很多朋友，未料班上卻出現許多「小團體」，不禁讓她感嘆：「女生朋友真的幾乎沒什麼互動耶，不知道怎麼在融入其他人的圈子裡」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己是大一新生，性格外向活潑，很愛找人搭話，是個標準的「E人」，一開始剛上大學時以為能交到許多朋友，但開學第一天，卻看到大家好像都各有各的「小團體」了，小團體大概都是3個人，原PO不曉得他們是怎麼認識的，感覺很多人第一天就認識彼此了，似乎也沒有想要再深入認識其他人的打算。

原PO透露，她跟其中一個女生比較好，不過近期有「漸行漸遠」的趨勢，後來她有認識一些男生，但幾乎跟其他女生沒有什麼互動，也不知道怎麼融入其他人的圈子。原PO表示，造成這一現在的原因，是因為她們系上沒有認識人的機會，也沒什麼破冰活動，進而導致現在的局面，各有各的小團體，原PO最後抱怨：「已經開學一個禮拜了，不知道還有沒有救，大一就這樣，我感覺超想休學的」。

此文一出，不少過來人表示有小團體是正常的，「到了大二之後，一定有很多小圈圈會分散，才大一剛開學沒多久，慢慢來吧」、「反正大二大三大四都會四分五裂，大一就很多塑料友情，我覺得不用執著於要很多人一起玩，找到一個交心可以一起成長的比較重要」。

也有網友勸原PO不用太著急，「過來人勸妳，不要那麼快去認識一堆人搞小團體，最好多觀察多接觸，妳會發現不一定要同班的也很好」、「才開學一星期先不用那麼焦慮，一開始好像最好的朋友不見得會是以後一直待在一起的」、「我剛開始一個月也幾乎都是自己一個人，不過後來漸漸就交到朋友了，建議妳剛開始不用太焦慮，專注在自己要做的事情，順其自然就好」。

也有網友建議原PO，可以參加社團認識朋友，「去找個社團有共同興趣比較容易結交朋友。畢業後可以體驗更殘酷的現實，跟公司的同事如果頻率不合，比在大學的時候過得更辛苦」、「可以多參加社團活動或聯誼去認識更多人」。