大家誤以為讀了很賺錢 網指名一科系：國考難考也不一定高薪

你心目中有認為哪個科系賺很多錢嗎？一名網友近日在論壇透露，好奇什麼科系畢業的人讓大家誤以為賺很多錢，但其實大部分都過著不富裕的生活。貼文一出，引起熱議。

原PO在Dcard以「有什麼科系大家以為很賺錢，但其實大部分人都很窮的？」為題發文，在文中直問「有這種科系嗎？」

網友紛紛回答原PO的提問，「法律系，先不說大部分的法律系仔考不上國考，考上也不見得賺很多錢」、「法律系瑟瑟發抖」、「台灣法律系蠻窮的，平均薪資真的低」、「這我，大家都覺得我們（心理學系）動動嘴遞遞衛生紙就可以賺錢了」、「心理系」、「會計系呢」。

其中也有醫療相關科系的人現身說法，「醫學系，臨床的第一線醫生，前面好幾年的平均時薪不到基本」、「受僱獸醫待遇很差，有家底自己開在鬧區才賺」、「護理啦，一堆病人家屬都以為我們薪水很高，我最常聽到：『欸小姐～你們是不是薪水隨便都5～6萬以上』，最好是」、「藥學」。