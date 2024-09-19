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新型專班／產學聯手 教團憂學校成職訓所

聯合報／ 記者張博瑞／台北報導
教育部力推新型專班招境外生，遭批是拿人民的血汗錢，為企業「客製化」員工。圖／聯合報系資料照片
教育部力推新型專班招境外生，遭批是拿人民的血汗錢，為企業「客製化」員工。圖／聯合報系資料照片

教育部力推新型專班，由學校與企業簽訂產學合作計畫，不過教團批評，參與的企業可透過課程設計或招生面試挑選學生，形同拿人民的血汗錢，為企業「客製化」員工，此舉將使教育商品化、學店化。

教育部預計五年投入五十二億元，推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」，除了創設海外基地外，也鼓勵大專校院設置新型專班招生，合作企業將與開班學校共同規畫客製化課程，並提供生活津貼。

全教總法務中心執行長林金財表示，招生單位應與國際生講清楚，該計畫在「學習」和「工作」將如何安排，否則擘畫出美好藍圖，將學生「騙」進國內後，類似「烏干達血汗學工」事件可能再次上演。

林金財也提到，企業在「新型專班」扮演很重要的角色，透過課程設計，或是招生面試，基本上能幫他們「客製」出想要的員工，不過目前招到的學生恐怕只能填滿生產線上的勞動缺口，而非研發人才。

高教工會執秘張志綸則批評教育部是在為企業「客製化」課程。張志綸表示，樂見政府投入更多的資源投入教育，但每一門學科、專業的課程設計，都應由教學單位中的教師決定，怎麼可以是由學校與企業共同規畫，這樣根本是拿人民的錢去服務企業、資本家。

張志綸強調，學校並非職業訓練所，教育部用大眾的稅款替企業訓練客製化的員工，嚴重破壞了高等教育的公共性，使教育進一步商品化。

教育部 面試

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