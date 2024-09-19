35校「新型專班」上路 招生兩樣情

為吸引國際生來台，教育部鼓勵大專校院設置「新型專班」，今年有卅五校參與，不過專班才剛上路，各校招生情況不一。大學端直言，政策上路倉促，學生來不及準備語文檢定，再加上企業也要挑人，導致招生不佳。

教育部力推「新型專班」，以ＳＴＥＭ、金融、半導體領域為主，鎖定越南、印尼、菲律賓優先招生。赴台學生最多可獲二年學雜費全免，企業提供每月至少一萬元津貼，但畢業後需留台工作二年，今年總計卅五校參與，預計開設一二三班，招生二三○一位學生。

不過新型專班才剛上路，各校招生情況不一。以崑山科大為例，開設五班全都滿招，其中「先進製造國際產業碩士專班」的報名人數更達招生名額的五倍之多。崑山科大國際長莊岳峰說，相關政策確定後，就商請姐妹校先幫忙宣傳，並透過教育展讓學生知道此計畫的誘因。

相較於崑山科大滿招，台鋼科大預計開設十班、招收三六○名學生，但最後僅兩班成班，錄取卅多位學生；明新科大預計開十班、招收一三九名學生，最後也僅成功開設三班、卅六位學生。

明新科大副校長廖信德直言，學生的「語言能力」是一大問題，要在短時間內取得華語文檢定Ａ２的認證非易事，許多學生雖有志參與該計畫，最終卻因無法通過語言能力要求而卻步。

台鋼科大主秘葉怡君也說，學生準備華文檢定的時間不夠，除了教育部語言培訓課程外，台鋼科大也會透過線上課，培養潛在學生的語文能力。

大同大學今年度開設「電資工程新型專班」，預計招收一班、十一生，最終錄取三名學生。大同大學校長何明果表示，新型專班的學生要到公司實習，「本國人可以有教無類，但外籍生還是希望得天下英才教之」，學校和公司選才較謹慎，不會把滿招當成唯一的指標。

一名私校高層表示，過去私校外籍生產學專班出了很多狀況，像是入學後落跑，甚至下機後就被特定人士帶走，因此本次開辦新型專班寧可仔細一些，先篩掉一批，也不要來了卻發生問題。

教育部表示，學校招收外國學生可分春秋兩季招生，目前已經在辦理一一三學年度春季班及一一四學年度秋季班徵件作業，學校可於期限內提出申請。