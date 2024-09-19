東華實驗室震後燒毀 環境部小組可望進駐

東華大學於403地震後理工學院一館D棟化學實驗室火災，損失慘重，校方爭取環境部化學物質管理署「環境事故專業技術小組」在校內設置駐點，有望在明年成立，未來服務花東地區。

東華大學校長徐輝明表示，環境部化學署於全台北中南設有環境事故專業技術小組，主要預防、減少毒化災、事故應變處理以及採樣分析等；然而花東沒有小組，雖然宜蘭有駐點，但是遇上蘇花鐵公路不通，也無法立即處理，因此極力爭取小組到校內設置，也是大學社會責任。

徐輝明指出，技術小組駐點東華大學，除了協助化學館重建設施，還能服務全花蓮地區，甚至擴及到台東，學校找了一棟大樓提供小組進駐，目前預計有7個組員，未來視情況增加。

在駐點後，小組不僅跟縣府環保局、消防局保持密切聯繫，校內將有管制教育訓練，學生可跟著小組實習，教授也能洽談合作模式，預估明年1、2月進駐。

在理工學院化學館重建方面，徐輝明表示，兩層樓的館舍重建以防災意識與功能為主，規畫多重防護，外觀為獨立口字型，存放的化學品分類、儲存在櫃子，更會鎖起來固定，電子設備也會有偵測機器避免損壞，每一間實驗室獨立排氣，還有門禁管制等，「本身就是防災型的建築」。

徐輝明表示，目前化學館重建進度，學校已經將建築規畫書送教育部、公共工程委員會審查，待中央審查完畢後立即發包建造，保守預估最快後年初完工。