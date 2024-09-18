元智、台達育才 印度10碩士生來台學智能自動化

元智大學和台達印度分公司合作國際產學人才培育計畫，選出10名來自印度的頂尖碩士生，到元智學習1年，專注於智能自動化技術的實作與應用。

元智大學今天發布新聞稿指出，元智大學、台達印度分公司合作推動國際產學人才培育計畫，今天舉行始業式，此計畫從印度的SASTRA大學中選拔出10名頂尖碩士生，到元智大學電機通訊學院進行1年的深度學習，由台達資助學生的來台費用，並提供獎學金、實習及就業機會。

元智大學校長廖慶榮表示，元智與台達的合作是學校國際化與實務教育的重要里程碑，元智在企業辦學背景下，具備理工科系的優勢，這次國際產學人才培育計畫正貼合企業需求；印度是國際招生的重要潛力市場，透過此次合作，元智期待培育更多具全球競爭力的優秀人才。

台達印度區總裁林正彬提到，元智擁有豐碩的研發成果及華語學習資源，結合台達工業機器人、自動化控制系統、AIoT（人工智慧與物聯網）應用等智能自動化設備的實習，能幫助學生深入了解智能製造與自動化的核心技術，期待學生畢業後加入台達，提升台達在智能製造領域的競爭力。

元智大學全球事務處國際長梁韵嘉指出，國際產學人才培育計畫旨在培養具備國際視野及專業技術的未來科技人才，並提供企業參訪、實習、專題研究等多樣化學習與實踐機會；台達作為全球領先的電源管理及散熱解決方案供應商，將與元智共同為學生打造多元且具前瞻性的學習環境，創造企業、學校與學生三贏的局面。