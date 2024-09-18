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2024綠點子國際發明暨設計競賽 義守大學獲1銀5銅佳績

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
義守大學成為NVIDIA輝達合作夥伴學校，攜手打造AI高科技人才。圖／義守大學提供
義守大學成為NVIDIA輝達合作夥伴學校，攜手打造AI高科技人才。圖／義守大學提供

義守大學智慧科技學院電機工程學系與資訊工程學系師生團隊聯手，看準智慧科技與健康醫學是國際發展趨勢，跨域整合醫學院的優勢與豐沛資源，讓智慧科技與健康醫學這兩大強項攜手在2024第六屆綠點子國際發明暨設計競賽中，把AI科技融入醫療、綠能、無人車等做出創新點子，拿下1銀5銅的好成績。

獲銀牌「斜視測系統」是由資工系建立開發一個輔助斜視診斷的網頁平台，使用者透過手機自拍的方式即時診斷是否有斜視，如此一來可提高斜視的早期檢測率，以及成為支援醫生的診斷輔助工具；銅牌作品「智慧尿布監控及健康護理監測之即時通報系統」，資工系透過感測器和無線傳輸的模組，隨時偵測受照顧護者的尿布狀況，並適時通知醫護人員和家屬，提升醫療照護的品質。

另外銅牌「基於熱影像辨識之自走車系統」則獲評審團特別獎，由電機系團隊利用RGB和熱影像的多模態影像進行精確的行人偵測，用於自動駕駛車輛，有望實現在夜間和惡劣天氣環境中的精確追蹤和避障功能。

電機系「交通標誌辨識輔助系統」透過智慧影像辨識技術與手機應用程式的整合，即時提供用路人前方交通標誌與號誌的統整訊息，用以支持視力不良行人的用路安全，將科技運用於交通上，期許打造更安全友善用路環境，也獲銅牌肯定。

銅牌作品還有「基於深度學習之太陽能光電場預測與即時監控介面系統開發」，電機系建造收集太陽能板數據的系統，透過無線通訊協定及RS-485讀取資料，隨時隨地即時監控太陽能板的發電量及設備使用狀況；「UV-C LED消毒滅菌燈驅動電路之研製」，UV-C LED能夠破壞微生物DNA（脫氧核醣核酸）或RNA（核醣核酸）分子結構，達到消毒滅菌，以精簡電路的成本以及提高電路效率。

電機系與資工系學生表示，參與賽事踏出舒適圈與世界競爭的挑戰，將具體想法透過作品實現，獲得評審青睞，對未來研發路上增加更多信心。

團隊指導老師吳榮慶表示，電機系與資工系師生組通力合作，將AI科技結合醫療、綠能、無人車等跨領域合作表現出色，不只各大賽事中獲得肯定，今年6月義守大學被列為NVIDIA輝達合作夥伴學校深耕AI科技，跨域學習成為科技人才的培育基地。

義守大學電機系與資工系團隊參加「2024第六屆綠點子國際發明暨設計競賽」，拿下1銀5銅佳績。圖／義守大學提供
義守大學電機系與資工系團隊參加「2024第六屆綠點子國際發明暨設計競賽」，拿下1銀5銅佳績。圖／義守大學提供
義守大學教研能量實力堅強，參與校外比賽屢獲佳績。圖／義守大學提供
義守大學教研能量實力堅強，參與校外比賽屢獲佳績。圖／義守大學提供

團隊 醫學院 電路

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