1學期改16周 私立科大觀望

愈來愈多國立大學將一學期課程從十八周，改為十六周，學生可利用更長的寒暑假規畫學習，不過師生反應兩極，有學生表示，部分如外文系、教育系等，著重於課堂討論互動，若用線上課程代替，可能減損學習效益。

私立科大也表示，因計畫收取不少國際學生，學生都是利用學期間實習，學期減至十六周，合作公司可能認為時間縮短、影響效益。

近年大學推行十六周鼓勵學生加強自主學習，但根據立法院法制局研析報告指出，台大於推行十六周前曾於校內做過研究，約七成六教授同意，認為可精進授課，去蕪存菁，十八周時數反而會讓學生產生疲乏感。但報告也指出，約有二成三台大教授反對，認為部分課程性質需要較多的講授時數，十六周恐壓縮學生內化、吸收課程時間。

一名台師大學生表示，有些教師認為學期中無法完全講授的內容可透過線上課程再補足，但如外文系、教育系等課程多重視同儕、師生間互動討論，線上課程肯定會減損學習效益；再者，若學期間又碰上連續假期，課程時數又會再壓縮，專題報告執行時間也會縮短，只要修讀的學分數一多，學期末各項作業擠成一團，會很痛苦。

明新科大副校長廖信德直言，推行十六周對學校運作沒有太大影響，不過科大收有不少外籍學生，配合計畫學制，外籍生寒暑假只能工讀，正規學期期間才可實習，為了避免影響效益，合作公司多半還是希望學生實習滿十八周。廖信德說，考量到合作公司需求，目前私立科大對學期周數異動仍是採觀望態度。