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寒暑假出國進修 台大採認學分無上限

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
為鼓勵學生善用暑假，台大近日修改學則，新增學生寒、暑假若出國進修，學分數可獲採認，且採計無上限。記者杜建重／攝影
為鼓勵學生善用暑假，台大近日修改學則，新增學生寒、暑假若出國進修，學分數可獲採認，且採計無上限。記者杜建重／攝影

為鼓勵學生善用寒、暑假，台大近日修改學則，新增學生寒暑假若出國進修，學分數可獲採認，且採計無上限。

台大、台師大和台科大等三校組成的「台灣大學系統」早在二○二○年開始，將一學期從十八周，改為十六周，這也讓學生寒假長達二個月。對於台大學生寒假出國進修，可當畢業學分的做法，不少學校都認為，還是要回歸校和校間是否簽訂協議，另也建議學生，先針對既有的國內學習和國外進修做整合規畫，而不是一窩蜂出國進修。

台大曾調查，世界主要大學每學期上課周數多低於十八周，與台灣相同學制如美國哈佛大學、伊利諾大學均為十六周；英國倫敦大學一學期僅十一至十二周、愛丁堡大學十四周。若同在亞洲的大學如香港大學僅十六周，南韓首爾大學更僅上十五周。

為配合國際學制、有利交換生返鄉以及本土學生和國際接軌，近年不少國內大專校院均將一學期從十八周改為十六周，並於聖誕節前放寒假。根據台大等校一一三學年行事曆，今年十二月廿三日即放寒假，明年二月中旬才開學，寒假近二個月。

台大表示，實施上課十六周後，寒假時間隨之加長，學生能赴國外上課獲得完整時數的機會增加，因此配合修訂學則，將寒假出國進修學分納入採計，未修訂學則之前，少數案例則以專案方式辦理。學則修訂案已報教育部，並獲通過。

台大也指出，學士班學生若於寒暑假出國進修，可採計學分上限目前並無規定，但申請採計的科目必須在學生經核准出國或於自行出國前，經就讀學系核准。至於研究生經核准抵免及採認的課程學分數，合計最多以就讀學系畢業應修學分二分之一為限，但專案簽經教務長核准者不在此限。

台大系統學校、台灣科技大學則表示，只要是和學校簽訂合作的海外大學，學生出國交換學習學分待回國後都可抵免，近年開放十六周也是希望學習更有彈性，目前也在研議開放學生寒暑假海外進修學分能比照辦理。

陽明交大校長林奇宏則認為，十六周推行後，學生於一年中可望擁有兩個半學期，不希望用學校的高度去管校內學院，但若要採計寒暑假修讀的學分，還是要回歸校和校間是否簽訂協議。

林奇宏也建議學生，若想利用寒暑假出國進修，要先針對既有的國內學習和國外進修做整合規畫，以及返台後如何銜接未來課程，「而不是看到哪裡有學分不錯就去修，就要學校承認。」

台大 寒假

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