中興大學獲贈血糖監測儀 改善動物糖尿病研究管理流程

對於大學新生來說，如何「交朋友」是首當其衝要面對的問題。一名女網友發文求助，她作為大一新生，到現在還沒交到朋友，讓她很挫折，但姐姐卻覺得交朋友本就不該強求，順其自然就會遇到同頻的人，遇不到也沒關係，「一個人也能過的充實」。

2024-09-16 10:51