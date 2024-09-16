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中興大學獲贈血糖監測儀 改善動物糖尿病研究管理流程

中央社／ 台中16日電

國立中興大學獲得CuPet動物醫療設備供應商捐贈30套血糖監測儀，作為動物術中血糖監控、糖尿病研究與監測的精確性，可有效提升臨床科研成果，推進動物糖尿病研究與監測。

中興大學今天發布新聞稿指出，CuPet動物醫療設備供應商今天捐贈30套血糖監測儀給中興大學。雙方共同致力改善動物糖尿病管理，優化動物患者的食譜，減少糖尿病引起的併發症，並在不影響寵物生活品質的前提下進行有效治療。

興大獸醫教學醫院院長王咸棋表示，此次合作不僅將提高臨床獸醫師的能力和就業競爭力，促進獸醫師在技能培訓過程中領導多項糖尿病相關研究，進一步提升臨床診斷效率和改善醫病關係。

此次合作體現中興大學與CuPet在改善動物慢性病管理方面的共同願景，將為動物醫療行業的發展注入新的動力，為寵物及其主人提供更好的醫療保障和服務。

此外，台中市大雅廚具公司也捐贈新台幣130萬元經費，為台中市立大雅國中建置STEAM智慧教室及語文教室，16日辦理揭牌啟用儀式。

台中市教育局透過文字稿表示，STEAM智慧教室提供學生運用STEAM跨學科融合理念及實際操作場域，培養學生創造力、批判性思維、問題解決能力；語文教室提供富有語言學習氛圍的環境，幫助學生提升語言能力與表達技巧。

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