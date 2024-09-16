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「我的學生都是殘兵敗將」！她怨教授講話太直 網建議：當作磨練

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友發現教授講話太「直」，讓她感到很挫折。示意圖／ingimage
一名女網友發現教授講話太「直」，讓她感到很挫折。示意圖／ingimage

在大學、研究所中會遇到各式各樣性格的教授，如何調整心態面對教授，是每個學生都要注意的。一名女網友就發文求助，她考上研究所後，聽說一位教授性格很好，因此進入他的實驗室學習，但後來發現該教授講話太「直」，讓她感到很挫折，因此詢問網友：「我究竟適不適合這個實驗室？應該繼續這個教授嗎？好迷茫好痛苦」。

一名女網友在Dcard發文，表示當初考上研究所，聽說這個教授的性格很好，跟很多人都可以打成一片，雖然他的實驗室偏硬又不是原PO喜歡的研究領域，但原PO認為考試考上本來就沒什麼選擇，所以選了這個聽說「個性很好、很圓滑的教授」。

但原PO表示，最近碩一剛開學，跟教授問一些東西時，每次都會被教授說的話直接傷到，讓她認清楚自己的實力，只能跟這個教授做兩年研究，才能拿到畢業證書。原PO透露，回家後就一直內耗沒動力做事，甚至有想要「休學」的念頭。原PO想起，之前面談時，教授說話也是這麼直接，直言他的學生都是一些剩下的「殘兵敗將」，讓原PO很難過，也讓她很猶豫，每次對方講話都讓她感到挫折，「我究竟適不適合這個實驗室？」

原PO透露，她也跟家人溝通過，家人要她適應這種感覺，她也很清楚，如果不去這個實驗室，在這種尷尬的時間點，也不確定還有沒有教授願意收她，這學期沒教授就會被退學。原PO表示自己「很迷茫很痛苦」，因此詢問網友的意見。

此文一出，不少網友認為原PO要習慣教授的個性，「我是覺得當磨練吧，被嘴也不是賠錢，或是留下法律前科，而且被嘴有時候可以知道缺點在哪」、「兩年能拿畢業證書就乖乖待著吧，人生就是這樣，但妳要調整心態，不要把教授的嘴砲看太重」、「考試生就別挑了，能兩年畢就趕緊的，不然也不知道明年還有沒有得考」。

不過也有網友認為能換就換，「我覺得妳要去評估妳自己能不能承受教授講話的方式，如果不能，就看妳要不要及時止損」、「妳確定兩年可以畢業嗎？如果橫豎都是延畢不如換一間適合自己的實驗室」、「如果有得換就換吧，我這邊教授都讀四年，講話也很直接」。

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