大學交朋友真的重要嗎？她大學落單很「焦慮」 網反駁：一個人也很好

對於大學新生來說，如何「交朋友」是首當其衝要面對的問題。一名女網友發文求助，她作為大一新生，到現在還沒交到朋友，讓她很挫折，但姐姐卻覺得交朋友本就不該強求，順其自然就會遇到同頻的人，遇不到也沒關係，「一個人也能過的充實」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己作為大一新生，上了一個禮拜的課也沒交到朋友，讓她感到很挫折、很失敗，於是在中秋節回家後，跟家裡已經大學畢業的姐姐抱怨室友都有朋友了，自己卻因為害怕落單而戰戰兢兢，未料被姐姐狠狠「唸了一頓」。

原PO姐姐表示，原PO沒有大學生的樣子，還活在高中小女生的世界裡，她打工遇到的弟弟都比較成熟，上大學應該更在意大學四年該做什麼、該去怎麼精進自己，不管是讀書、生活，想辦法適應不同的城市環境，而不是交不到朋友就整天往家裡跑，就像那個打工弟弟說的：「交朋友不該強求，順其自然就會遇到同頻的人，不同也沒關係，一個人也能過的充實」。

原PO坦承，她太害怕不被認可，一定要有人在身邊，以後出社會比現在情況更嚴重，在職場上大家會變得更顧自己，沒人在乎妳要幹嘛、想要交什麼朋友之類的，不要把大學侷限在社交、有沒有朋友，大學包含各種方面。原PO表示，她也該清醒過來了，適應環境的轉換，一個人也沒怎樣，照樣能找到事情做，好好過日子，並在最後勉勵自己：「希望下禮拜回去學校，能更認真面對我的大學生活」。

此文一出，不少網友認為大學一個人並沒有不好，反而有更多時間，「一個人是有好處，比如可以擁有更多自由時間、不需要太煩惱人與人之間的問題等等，也許，到最後順著自己內心的意思走，才會活得開心快樂」、「知道自己要什麼才是重點，想要什麼未來跟想要跟什麼人交往，不用執著不重要的事或是不可控的事」。

也有網友鼓勵原PO，勸她可以慢慢適應，「慢慢來，越急只會交到與妳自己相斥的朋友，同頻的勝過於酒肉朋友」、「其實慢慢來就好了等妳適應好生活後，自然會找到步調」、「沒朋友＞不好的朋友，慢慢來總會遇到合適的」。