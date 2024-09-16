咖啡渣變身低碳木炭 台科大產學助餐飲業邁向淨零

台科大教授郭俞麟產學合作、攜手推動餐飲業木炭使用的創新變革，從回收咖啡渣中萃取出保養品原料，再由廠商製成低碳製程木炭，盼助力餐飲業實現2050淨零排放目標。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，隨著中秋節即將到來，烤肉成為民眾慶祝中秋團圓重要活動之一，但隨之而來的碳排放問題也受到民眾關注；台科大機械系特聘教授郭俞麟與米炭火餐飲集團、開南大學教授宮輔辰簽署合作備忘錄（MOU），攜手推動餐飲業木炭使用創新變革。

郭俞麟帶領的團隊聚焦廢棄資源再生應用，將回收大量咖啡渣進行低碳萃取，提煉出的純露含有豐富綠原酸及咖啡因，可幫助肌膚保濕並抑制黑色素，具有相當高經濟價值，這項研發拓展咖啡渣應用範疇。

郭俞麟表示，咖啡渣中含有豐富有機物質，可萃取出高經濟價值保養品原料，不僅提升咖啡渣利用價值，也推動資源多元化使用。

經萃取過程後的咖啡渣並未被廢棄，而是交由合作廠商，透過創新技術製成低碳製程木炭，提供給米炭火餐飲集團使用；燃燒後的咖啡渣木炭灰燼還可轉化為生物肥料或其他可再生原料，實現資源多重循環利用，將咖啡渣價值發揮到極致。

宮輔辰提到，研究團隊未來也將協助產業優化咖啡渣木炭生產流程，減少過程中碳排放，最後將燃燒後咖啡渣木炭的灰燼進行計量，完善整個循環系統，不僅提升餐飲業永續發展能力，也為其他產業提供寶貴經驗。