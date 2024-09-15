創下台灣首例！台大出席倫敦頒獎典禮 勇奪國際教育大獎先鋒獎

有「國際教育界奧斯卡」之稱的「國際先鋒獎」（The PIEoneer Awards）近日在倫敦舉行頒獎典禮，台灣大學勇奪最大獎「年度先鋒獎」（PIEoneer of the Year），創台灣首例。

除了最大獎，台大也在「國際就業影響力」（Employability International Impact Award）此一獎項勝出。頒獎典禮13日晚間在倫敦金融城（City ofLondon）市政廳舉行，匯集近600位來自不同國家的教育界、相關產業及非營利組織代表。

2011年啟動、以英國為根據地的PIE（Professionalsin International Education）是一指標性國際教育專業交流與媒體平台。2017年，PIE設立「國際先鋒獎」，今年共有20個獎項類別，每一項分別有6至9個單位或個人入圍，其中以「年度先鋒獎」特別受矚目。

台大今年首次報名參加評選，即以「國際引路人計畫」獲獎，通過成員近60位的國際專業評審團考驗，在來自英、美、德國、加拿大、澳洲、愛沙尼亞、中國的入圍者之間脫穎而出。

2022年啟動的引路人計畫是台大專為國際學生設計的師徒制實習計畫，合作單位包括外國駐台商會、政府組織、新創公司、台灣本土及外資企業、民間組織、學研機構，每年提供超過300個職缺，由中高階主管擔任導師，以打造台灣和台大為全球頂尖人才培育中心為目標，並由台大國際事務處提供橫跨前端作業至後續追蹤的一站式服務。

據台大統計，引路人計畫實習媒合成功的案例自2022年起顯著成長，從最初的40個單位、51名導師、58名學生，快速增加至今年的91個單位、113名導師、180名學生。

今年有日本京都大學、英國倫敦大學學院（UCL）、美國華盛頓大學（University ofWashington）及德國薩克森邦政府頂尖大學聯盟總計40多名學生獲推薦專程來台，至業界實習。

「引路人」將國際人才帶來台灣，台大另外推出的姊妹版「國際引水人計畫」則協助台灣人才走向全球。

根據台大國際處提供的資料，自2023年首次執行以來，以台大學生為實施對象的引水人計畫合作範圍已廣及英、美、法、德國、西班牙、捷克、土耳其、日本、泰國、柬埔寨、印尼、上海、南非等13地。

其中，在英國實習的台大學生人數最多，今年有16人。分別位居第2和第3名的捷克、美國也都有10位以上台大生實習。

參與引水人計畫的英國企業、非營利組織及受政府支持的公共機構涵蓋人工智慧（AI）、人機互動、半導體、生物科技、航空科技、動物學、植物學等領域。在英國設有辦公室的積體電路（IC）設計大廠聯發科技今年首度加入，提供實習機會。

代表台大赴倫敦受獎的國際長袁孝維告訴中央社，引路人計畫呼應國家政策，協助推動至2030年吸引17萬名國際白領人才投入台灣職場。提供機會讓相關人才在大學時期即對台灣的職場文化和產業現況有所認識、取得語言能力，並因為獲益良多而在國際間廣為台灣和台大宣傳，因此具重要意義。

袁孝維強調，無論是引路人或引水人計畫，最終目標都是培養國際化人才。台灣的市場已不侷限於特定區域；即便是在台灣工作，人才也必須具備國際視野和國際事務能力，才可能布局全球。