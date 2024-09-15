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研讀碩士真的有必要嗎？ 過來人曝：光看「這一關」就差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
現代社會新鮮人普遍都握有大學畢業證書，至於是否持續進修研究所則是因人而異。示意圖／ingimage
現代社會新鮮人普遍都握有大學畢業證書，至於是否持續進修研究所則是因人而異。示意圖／ingimage

現代社會新鮮人普遍都握有大學畢業證書，至於是否持續進修研究所則是因人而異。一名大四網友分享自己身邊超過一半的同學都選擇畢業要考研究所，讓他苦惱求職時，公司是否會很重視碩士學位，因此上網發文詢問。

一名網友在Dcard上以「現在碩士學歷已經是基本了嗎？」為題發文，說明某天和朋友閒聊，意外聽到對方說「只有大學學歷那真的很低欸」，而自己今年升上大四，身邊超過一半同學選擇去考研究所，據說碩士都要讀個四、五年才能畢業，他擔心問道「碩士的畢業是不是真的九成掌握在指導教授手上呢？近五年的就業市場是真的非常看重碩士學歷嗎？」

網友紛紛留言分享自身經歷，有些人認為實務經驗與能力比學位來得重要，「如果未來找的工作不需要這麼高的學歷，建議別浪費時間了，直接工作多存幾年錢才是真」、「參考用的，高學歷只是代表會外語可出國出差和學習力，技術證照或檢定才是公司在看的」。

也有不少網友認為，若能讀到碩士畢業會比較吃香，「大多數老闆還是愛用碩畢的，我花一樣的錢請人，不如請碩士畢業的，看看會不會能力比較好，CP更高」、「有些職缺真的是只限碩士，至於文組起薪可能不會差很多，但起碼可以談比較高的薪水，面試錄取率也變高很多！」、「台積電工程師（31職等）應徵新人最低標準就是碩士，提供給您參考」。

大學生 學歷差 求職 碩士

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