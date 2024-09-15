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校園新鮮事／屏大編東南亞繪本 促進多元融合

聯合報／ 記者潘奕言／屏東報導
屏東大學7年前與新住民姐妹合作，出版1套6冊的「東南亞家鄉記憶」雙語繪本，陸續贈給高屏地區國小及圖書館。圖／屏東大學提供
屏東大學7年前與新住民姐妹合作，出版1套6冊的「東南亞家鄉記憶」雙語繪本，陸續贈給高屏地區國小及圖書館。圖／屏東大學提供

屏東大學7年前邀請新住民姊妹，以華語及東南亞多國語言合力出版一套6冊的「東南亞家鄉記憶」雙語繪本，陸續贈與高雄、屏東各國小及圖書館，有助於新住民子女了解母國語言、文化，也促進國人對多元文化的包容與理解。

屏東大學中文系教授黃文車2017年擔任學校國際處東南亞發展中心主任，當時正值政府推動新南向政策，他認為屏東地處台灣南端，可與新南向課題更多連結，具有民間文學及田野調查專長的他便與屏東縣好好婦女權益發展協會合作，著手編寫東南亞各國民間故事繪本。

他邀請越南、印尼、馬來西亞、緬甸、泰國5國新住民姊妹參與，以各自的母語編寫家鄉故事，再由學生翻譯中文、繪圖，最終完成這套雙語繪本。6冊繪本包括越南「仙國的故事」、印尼「多峇湖的魚」及「變成石頭的馬林」、泰國「娜迦與金翅大鵬鳥」、緬甸「螞蝗危機」、馬來西亞「猴與龜」，之後還製成3D動畫。

屏東大學校長陳永森說，這套繪本不僅讓新住民後代更了解母國文化與語言，也讓國人有機會接觸到不同國家的文化，縮小文化差異，促進多元文化的包容與理解。

屏東縣 新住民 馬來西亞

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