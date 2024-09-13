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興大打造友善環境 懷孕及撫育幼兒教師可減授鐘點

中央社／ 台中13日電

中興大學打造友善親職環境，推動多項全國首創措施，包含懷孕及撫育2歲以下幼兒的教師可減授鐘點、規劃創設0至2歲托嬰中心、週末開放乘坐6歲以下幼童親子車入校免停車費。

中興大學現有236名女教師、432名女職工，女教師占教師總數的25%，平均年齡49歲，女職工占職工總人數的71%，平均年齡44歲。校長詹富智表示，上任前，有女老師向他反映，國內育兒環境的不友善，112年召開的校務諮詢會也有委員建議學校可鬆綁制度，從法規面減授鐘點，而非讓懷孕老師必須自行人情拜託代課。

詹富智就職時以「友善環境、幸福校園」為八大治校理念之一，上任3個月內完成教師授課時數辦法修訂，教師懷孕期間可申請每週減授2小時鐘點1個學期，若育有2歲以下子女者，則可申請每週減授2小時鐘點，至多4個學期，希望開創國內大學友善育兒風氣。

112年興大也爭取到衛福部經費，將與校外專業托育機構合作，在校內小禮堂B棟廂房1至2樓及前廣場設置托嬰中心，規劃招收60名0至2歲嬰幼兒，對象以校內職員工子女為優先，若尚有名額，則開放教職員工孫子女及一般民眾申請，預計114年7月開始招生。

興大為台中市區內著名的有機生態校園，每週六日上午的有機農夫市集更是食農教育的最佳場所，為提供社區居民更友善的親子休憩環境，113年1月開始每週六、日，開放載有6歲以下孩童車輛入校免停車費，廣受民眾好評。

詹富智表示，面對少子化趨勢，大學除提升教育品質外，也希望能夠營造友善的托育環境，開放生態校園供親子使用，善盡大學社會責任。

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