智慧醫療高齡照護創新 中山醫大校長黃建寧獲獎

醫療系統聯盟舉辦醫療科技系列獎項評選，中山醫學大學校長黃建寧帶領中山醫大暨附設醫院在智慧醫療應用與高齡健康照護方面的創新突破，獲「醫療科技傑出貢獻獎」。

中山醫學大學今天發布新聞稿，黃建寧為現任中山醫大校長，同時擔任中華民國糖尿病學會理事長及國際醫療衛生促進協會理事，曾任中山醫大附設醫院總院長，臨床醫學與教育行政經驗豐富。

黃建寧帶領中山醫大暨附設醫院積極研發智慧醫療及高齡照護系統，成功獲得國科會「臨床資料庫與AI跨域開發及加值應用」多年期計畫支持，並取得醫療器材商販賣業及製造業許可執照，校院合作共同開發包括AI輔助的牙周病診斷系統、外科傷口照顧評估系統、手術器械自動清點系統、智慧藥櫃庫存管理系統，以及用於癌症治療的臨床AI決策支持工具，大幅提升醫療效率和病患安全。

黃建寧將智慧醫療技術推廣到社區和個人的健康管理中，除到宅牙醫醫療服務，另布局未來的到宅醫療架構，包括遠程監控和虛擬診療系統，並藉由經濟部中企署「高齡產業新創加速器計畫」的執行，催生主題式的產業效應，讓學研醫成果落地實現。促使醫療服務不局限於醫院範圍內，更廣泛影響社區和高齡社會的健康維護。

醫學教育方面，黃建寧主張深化國際合作，積極參與國際醫療科技項目，並設立越南唯一的醫管碩士專班。為塑造體系新創跨域的風氣和文化，並解決現行醫療產業的痛點。

黃建寧也引入史丹佛Biodesign方法論，結合台大、成大等外部夥伴的經驗及資源，建立種子教師資源庫，企圖打造中山醫大成為中部地區生醫人才的培訓基地。另攜手工業技術研究院生醫與醫材研究所，共同推動智慧醫療研發服務的落地應用及人才培育計畫，實現醫療技術與服務的雙重提升。

評審認為，黃建寧及其領導的中山醫大暨附設醫院全體系在智慧醫療領域的努力，不僅提升醫療服務的品質，也推動台灣在該領域的國際競爭力。