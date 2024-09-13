她曝轉學生的崩潰「難與同學融洽成邊緣人」 網共鳴：最討厭分組

你身邊有轉學生，或者自己就是轉學生嗎？一名轉學生網友近日在論壇直問，「誰懂啊轉學生的崩潰」，指出自己轉學後在與同學相處上面臨困境，甚至懷疑起轉學的決定是否正確，貼文引起許多網友共鳴。

原PO在Dcard以「轉學生的崩潰」為題發文苦訴，轉學到新環境後要重新與同班同學打好關係十分困難，而且自己的個性也較內向，至今都未與新同學聊上幾句話，原PO更說「這種無助又無奈的感覺好想哭」，甚至後悔、懷疑起轉學的決定，也透露起初以為自己能與新同學融洽地相處，但現在卻儼然是「邊緣人」。

有網友分享轉學後生活上的遭遇，「同樣轉學生，做專題只能自己一人硬背四個人的量（找不到合適且願意的同學）」、「轉學生＋1，目前最討厭的就是分組了」、「＋1每天都自己一個人包括吃午餐，好懷念以前同學」、「我也一樣！中午大家成群結隊一起去吃飯時，真的好想原校的朋友」、「我轉學生，大二下轉的，過了一個學期還是完全沒朋友，不過班上的人還不錯，會來問我要不要一組」、「轉來建築更無助，沒人教你怎麼弄，所有東西都要自己一個個去查去用，打去處室問還到處踢皮球」。

也有網友紛紛對原PO的心境表示認同，「同感，明明花了很多精力才考上，考上後也真的很開心，但就是有很多事情要處理。也一直在想是不是不該轉學，但我一直告訴自己，要脫離舒適圈，未來的你一定會感謝現在的自己！一起加油」、「轉學生簽到，真的是需要很努力強制社交，除了一堆課要修還要適應學校」、「我也是，每堂課都好痛苦」、「我也是轉學生，超懂，大一大二都融不進去」、「我懂你，我已經邊緣一整年了」、「好感同身受……開學到現在一直有種『格格不入』感，同學沒有不好，只是都已經成群了，真的很難立刻融入」、「轉學生＋1，非常能懂妳的心情，目前也沒有朋友，努力堅持中」、「我也是，跟你完全一樣」、「全部都經歷過，超辛苦」、「抱抱，我也是轉學生，完全感同身受」、「我也懂你的感覺」。

有網友則給予原PO建議，「我3年前轉學的，有很多機會可以認識其他轉學生、同學和學弟妹，但真的要主動敢講話，分組的時候也要主動詢問，漸漸的就會認識一些人，以後學業和分組就不會這麼艱辛，不過話雖如此，我平常還是自己一個人行動，沒有一定要融入班級裡（那又是另一個難題），很輕鬆自由」、「我自己也是邊緣了一整個學期，直到我踏出交朋友那步，其實就會發現同學也很想認識你」、「也許你可以跟同班的轉學生一起取暖 （如果你們班不只你一個轉學生的話，像我也是很內向，但我在開學前主動找到他的LINE，聊了一下，上課也一起坐（雖然很多課我們都修的不一樣，新生剛進去都會有很多問題，至少有個人可以互相照應」、「找轉學或轉系的！他們應該也在找同伴，雖然感情不一定能多好，但上課有人一起聊聊天也不錯」、「過來人告訴你，把自己忙到沒時間想這種問題就行了，用爆滿課表＋專題填滿自己的生活」。

有一派網友則認為一個人也不錯，「已經轉學半年了，不過除了分組比較尷尬之外，其他時間我覺得自己一個人還蠻棒的」、「我覺得一個人很爽欸，沒人理我要幹嘛，只是修課那些沒人問就有點困擾，其他都還好」、「老實說在轉學考時就已經習慣了這種孤獨感，到現在轉過來了沒什麼不適應的，反正自己一個人就可以過得開開心心，何必去找其他人呢」。