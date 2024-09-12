修平科大與河內交通大學簽MOU 深化合作交流

修平科技大學師生日前到越南參訪，與河內交通運輸大學簽署合作MOU，未來將針對與國際產業人才交流等項目合作。修平科大表示，希望透過參訪拓展學生國際視野，為接軌國際做準備。

修平科技大學今天發布新聞稿表示，校方為鼓勵學生努力向學、培養國際視野及提高國際移動力，自民國107年起，針對成績優異學生，提供全額補助出國參訪機會。

修平科大今年有18名學生獲獎勵，4日至8日由國際交流中心主任李淑美率隊前往越南參訪，其中到河內交通運輸大學交流，並由李淑美與河內交通運輸大學國際合作與發展研究處副主任Bui Thi Giang簽署MOU締結姊妹校，接著訪視校內汽修科維修工廠。

李淑美說，未來雙方將在師生互訪、學生交換、專題研究、國際產業人才教育專班等項目，緊密交流合作，期待為兩校師生帶來更多國際文化學習、擴展國際視野以及增加互動機會，透過具體的學生交換計畫，進一步擴大台越教育和文化交流的廣度與深度。

參與活動的電機系學生陳泓毓表示，這次越南之行對他來說，是非常特別的經驗，不僅能夠增長見聞，也體驗到不同文化，收穫很多。

修平科大校長陳美菁提到，國際教育文化參訪目的，在於提升學生的思辨能力與增強語言能力、拓展國際視野、增加學生海外交流機會。此次的越南行，除肯定並獎勵學生的優異表現外，更期盼能瞭解越南國民風情文化與發展趨勢，為接軌國際做準備。