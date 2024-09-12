修平科大與河內交通大學簽MOU 深化合作交流
修平科技大學師生日前到越南參訪，與河內交通運輸大學簽署合作MOU，未來將針對與國際產業人才交流等項目合作。修平科大表示，希望透過參訪拓展學生國際視野，為接軌國際做準備。
修平科技大學今天發布新聞稿表示，校方為鼓勵學生努力向學、培養國際視野及提高國際移動力，自民國107年起，針對成績優異學生，提供全額補助出國參訪機會。
修平科大今年有18名學生獲獎勵，4日至8日由國際交流中心主任李淑美率隊前往越南參訪，其中到河內交通運輸大學交流，並由李淑美與河內交通運輸大學國際合作與發展研究處副主任Bui Thi Giang簽署MOU締結姊妹校，接著訪視校內汽修科維修工廠。
李淑美說，未來雙方將在師生互訪、學生交換、專題研究、國際產業人才教育專班等項目，緊密交流合作，期待為兩校師生帶來更多國際文化學習、擴展國際視野以及增加互動機會，透過具體的學生交換計畫，進一步擴大台越教育和文化交流的廣度與深度。
參與活動的電機系學生陳泓毓表示，這次越南之行對他來說，是非常特別的經驗，不僅能夠增長見聞，也體驗到不同文化，收穫很多。
修平科大校長陳美菁提到，國際教育文化參訪目的，在於提升學生的思辨能力與增強語言能力、拓展國際視野、增加學生海外交流機會。此次的越南行，除肯定並獎勵學生的優異表現外，更期盼能瞭解越南國民風情文化與發展趨勢，為接軌國際做準備。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言