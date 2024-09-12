在台國際生人數印尼排第2 盼吸引更多學子赴台

印尼為台灣境外生來源第2大國。中華民國駐印尼副代表陳盛鵬表示，因應台灣少子化問題，政府投入許多資源，如提供獎學金和設立台灣教育中心等，期盼吸引更多印尼學子赴台求學。

駐印尼代表處統計，2020年起，印尼成為台灣境外生來源第2大國；2023年數據顯示，當時共有1萬6725名印尼籍學生在台就學。陳盛鵬近日接受中央社專訪，分享近年台灣與印尼教育領域合作及海外華語文教育推廣成果。

陳盛鵬指出，近年台灣面臨少子化，國內多所大學接連退場，因此政府投入大量資源，鼓勵境外學生赴台留學。代表處除了透過台灣教育中心招生推廣和舉辦教育展，也成立海外基地，吸引優秀印尼學子來台。

他表示，駐印尼代表處於2019及2020年分別與印尼日惹穆罕默迪亞大學（Universitas MuhammadiyahYogyakarta）及雅加達國立大學（Universitas NegeriJakarta）簽署合作瞭解備忘錄，並於2校設立台教中心，落實台灣和印尼教育合作交流、積極行銷留學台灣。

陳盛鵬說，代表處透過台教中心與當地大學合作，提供有關台灣專班的資訊。「台灣政府提供資源、獎學金跟機票，給當地學生在台灣念書好幾年，畢業之後至少要到台灣企業實習兩年，這樣就可以拿到台灣的學歷。」

他指出，代表處每年還會舉辦「印尼台灣高等教育展」，今年8月3日至11日在雅加達、萬隆、坤甸、泗水及棉蘭等城市巡迴舉辦，57所台灣大學校院參展，向印尼家長及學生介紹台灣各校特色，並提供諮詢服務。

陳盛鵬說：「今年在雅加達辦的台灣高等教育展，國內57所有名的大學都來了，還有很多校長親自率團前來，今年展覽規模也擴大舉辦，共吸引了1萬多人。」

他指出，印尼政府提供多項獎學金供學生到海外留學，許多學生選擇赴台灣攻讀學士、碩士及博士學位，國內大學也針對僑生和外籍生設立各種專班。財團法人國際合作發展基金會更每年選拔優秀學子，提供國際高等人力培訓外籍生獎學金給赴台留學的準碩博士生。

陳盛鵬表示，該獎學金起初只提供邦交國家學生，後來才延伸至友好國家，每年都有數百位申請者，今年只錄取9人，各個都是個中翹楚。

他指出，駐印尼代表處去年也成立印尼海外基地，於雅加達、泗水及邦加設置辦公室據點，推廣新型專班獎學金計畫，吸引印尼學生赴台就學、實習及就業，同時推廣印尼華語文教育。

陳盛鵬說，每年參加台灣華語文能力測驗的印尼學生逐年成長，去年有2500人，今年應該會更多。

放眼未來，陳盛鵬表示，台灣與印尼在教育面向合作有很多空間，因為印尼約有1000多萬華裔背景人口，未來在教育領域將是重要利基。

他說：「印尼的華裔人口大多對中文有一些了解，也期待未來到台灣接受教育，所以這是我們未來推動教育工作的利基。我們也非常有信心，未來台灣跟印尼在這些面向的關係會更加緊密。」