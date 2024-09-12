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慈濟大學與日本大手前大學簽MOU 增短期交流機會

中央社／ 花蓮縣12日電
日本大手前大學8名師生來台與慈濟大學進行課程研習，正式簽訂短期交流MOU。圖／中央社
日本大手前大學8名師生來台與慈濟大學進行課程研習，正式簽訂短期交流MOU。圖／中央社

日本大手前大學8名師生來台與慈濟大學進行課程研習，正式簽訂短期交流MOU，慈濟大學指出，除了短期課程研習，未來也將簽訂雙聯學位，推動老師學術研究。

日本大手前大學經營管理學院9日起至16日到花蓮慈濟大學進行短期課程研習，並與慈大智慧永續管理學院簽訂短期MOU，讓兩校師生可以長期穩定互動。

慈濟大學資深副校長戴昌賢表示，大手前大學強調「學習為了生活」，與慈濟大學重視人文素養不謀而合，期待2校未來能一同強化數位AI及外語能力，促成世界永續發展目標。

慈大智慧永續管理學院長高玉泉表示，簽約後除了短期課程研習，未來也將簽訂雙聯學位，推動老師學術研究，長久合作下去。

這次短期課程研習，慈大安排國際服務產業管理學士學位學程3年級、經營管理學系2年級學生以全英語上課，也帶領日籍師生參訪慈濟醫院住院、手術等幕後資材管理，展示東部第一台「醫材交換車」，定時、定點、定量自動補給，讓日籍師生感到驚豔。

慈大指出，8天課程規劃運動行銷學、顧客關係管理、人力資源管理等全英課程，讓台、日學生互動，還安排基本中文溝通、中醫按摩、茶道體驗等，加深台灣味。

日本大手前大學健康營養學系二年級學生中道英潤分享，台灣課程以分組討論、團隊合作居多，覺得很新鮮，增加互動跟深入交談的機會。

慈濟大學與日本大手前大學於2017年簽訂姐妹校，陸續增加護理系實習、健康科技管理學院短期交流等。慈大指出，今年9月有部分健康科技管理學院師生剛完成日本短期課程返台，目前還有1名護理學系學生在日本當交換生。

實習 慈濟 日本

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