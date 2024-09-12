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大葉學士後護理學系攜手醫院 預約未來護理人才

中央社／ 彰化12日電

大葉大學113學年度新設學士後護理學系，讓非護理相關背景學士畢業生能進入護理領域，校方並與4家醫院合作，提供學生獎助學金及就業機會，預約未來護理人才。

大葉大學今天發布新聞稿指出，護理產業求才若渴，為滿足護理領域對專業人才需求，這學期招收第1屆學士後護理學系學生，每年將招收45名。

大葉大學學士後護理學系副主任蔡銘祝表示，學士後護理學系結合產學資源，與鄰近醫療照護機構合作，輔導學生提早進入醫療機構實習與準備證照考試，確保學生在畢業後無縫接軌職場。

校方指出，學士後護理學系與員榮醫院、彰化基督教醫院、秀傳紀念醫院、台中慈濟醫院合作，由醫院提供獎助學金，讓學生安心就學。

其中，員榮醫院提供不限名額、學雜費全免的獎學金，申請1年獎學金，畢業後需專任服務1年，畢業直接銜接就業。

大葉大學 彰化

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