大葉學士後護理學系攜手醫院 預約未來護理人才

留學不僅能學到知識，增強外語能力，更能增廣見聞。一名男網友發文詢問，他原本以為要出國留學必須足夠「優秀」，成績要好、要找到好工作，否則就是「浪費時間」，但朋友認為應該多去嘗試。對此，網友們認為原PO的想法過於膚淺，出國留學的「經驗」才是最珍貴的。

2024-09-11 16:33