東吳大學新學年講座 前內政部長、科技董座坐鎮開課

東吳大學表示，針對113新學年開設一系列特色講座課程，講座課程涵蓋多元領域，匯聚來自產業界、學術界、政治界等的頂尖人才擔任講師陣容，啟迪學生視野。如邀請科準科技董事長陳調鋌擔任半導體精英講座講師，也邀請前內政部長李鴻源開課，探討社會責任。

東吳大學表示，本學期特色講座課程包括「遇見未來－創新科技半導體精英講座」，聚焦於當前最熱門的半導體產業，邀請科準科技董事長陳調鋌等業界人士分享最新技術趨勢；「當代精英的責任與關懷」探討社會責任與公共服務，邀請前內政部長李鴻源，啟發修課學生關懷社會、放眼國際的公民胸懷。

另外，東吳大學也指出「美麗新境界－跨域講座」則以ESG為課程主軸，邀請台灣大哥大永續暨品牌發展處副總經理劉麗惠，激發學生探索永續經營與社會洞察力精神。

東吳大學通識教育中心陳冠霖主任表示，講座課程的設計希望彰顯東吳通識教育領域的創新與努力，打破學科界限，為學生提供多元化、全面化的學習機會，也培養批判性思維與和責任感，理解社會與國際需求，為日後職涯發展作好充足的準備。

東吳大學表示，希望為當代教育樹立典範、肩負時代責任，推動多彩的學習資源，也期許新學期學生都能獲得養成，成為社會進步的中堅力量。