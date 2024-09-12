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海大發現 錨形紋葉珊瑚每年變性
國立台灣海洋大學昨天發布研究報告，指錨形紋葉珊瑚雖無法移動，但為了繁殖，每年有規律性的性別轉換現象，非常罕見，相關研究成果發表在知名國際期刊「Nature」的子期刊「通訊生物學（Communications Biology）」。
海大海洋環境與生態研究所長識名信也、終身國家講座教授張清風帶領的珊瑚研究團隊，發現錨形紋葉珊瑚具有性別轉換現象。
海大表示，錨形紋葉珊瑚為一種廣泛分布於印度太平洋的石珊瑚，雌雄異體，像許多動物一樣擁有性別；海大珊瑚研究團隊從2010年起，長期研究這種珊瑚如何繁殖，發現雄性珊瑚群體會形成精子，而雌性珊瑚群體會形成卵子，過程需要半年到1年時間。
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