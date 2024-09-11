成大、NICA簽署合作備忘錄 推動高齡產業研究

國立成功大學和英國國家長壽創新研究中心（NICA）今天簽署合作備忘錄，未來雙方將協力推動高齡化與長壽健康產業研究，以創新和永續模式促進產業發展。

成大副校長陳鴻震、英國國家長壽創新研究中心（National Innovation Centre for Ageing，簡稱NICA）副院長康琳（Lynne Corner），今天在成大光復校區簽署雙方合作備忘錄。

陳鴻震指出，2025年台灣將進入超高齡社會，平均每5人有1名老人，人口超高齡化不僅是台灣趨勢，也是全世界共同挑戰，成大和NICA簽署合作備忘錄，未來將協同教學、研究創新專案及共同著作發表等，深化台灣和英國間知識循環與創新應用。

康琳則說，「NICA、VOICE很榮幸和成大簽訂合作備忘錄，象徵我們將一起承諾在創新與健康長壽方面加強台灣與英國的交流」。

成大表示，NICA由英國政府資助成立，設立在英國新堡大學，目標是發展成為國家級機構，預計2024年底從新堡大學出來成為獨立組織，專注於高齡產業科技研發和產業創新，特別是AI（人工智慧）服務應用，且和產官學界跨域合作，推動高齡化與長壽健康產業的智能服務研究。

VOICE是NICA於2007年成立的姊妹會組織，全名是「Value Our Intellectual Capital and Experience」，以獨特型態在全球設立，已在美國、加拿大、澳洲、新加坡，義大利建立國際夥伴，且和多國大學與產業合作，提升長壽社會領域研究。VOICE也將在台灣、沙烏地阿拉伯及西班牙設立，讓產學研究者和國際接軌。