成大執行台灣學計畫 安平調查試掘揭示歷史演變

「海域交流．台灣形成」特展今天在國立成功大學圖書館開幕，這是成大考古學研究所2019年起執行台灣學計畫，持續在台南市安平調查試掘，從考古出土遺物揭示台灣歷史演變。

「海域交流．台灣形成」特展今天在成大圖書館開幕，展期至11月24日，以考古出土遺物探索台灣從史前時期到現代歷史演變、及從物質遺留思考外來勢力如何形塑今天的台灣。

特展分為七大主題，開篇是回顧台灣舊石器時代，展示當時人群使用石器，揭示早期台灣人如何利用陸域與海洋資源進行狩獵採集。從19萬年前至45萬年前澎湖原人到5500年前狩獵採集者，呈現早期人群生活方式。

隨著南島民族形成與擴散，特展也展示6000多年前新石器時代早期「大坌坑文化人」如何渡海到台灣；陶器製作技藝與文化變遷，顯示南島民族在台灣形成及適應不同環境，並擴散至東南亞、大洋洲及印度洋地區。

9世紀末之後，中華帝國物質文化進入台灣，唐宋時期中國瓷器出現在台灣沿海地區，代表航路逐漸開始發展。

17世紀，歐洲荷蘭人改變台灣人群樣貌，熱蘭遮城（今天的安平古堡）是貿易據點，也對台灣原住民社會造成深刻影響，利用武力與外交手段建立統治結構，改變台灣政治與社會格局。目前台江內海的水下沉船探測，說明當時海上活動興盛。

清帝國和日本於18世紀後進一步整合台灣，再次融入全球貿易體系，包括清領晚期面臨的工業化挑戰、日本明治維新後現代化進程，展示台灣在外來勢力影響下逐步轉變為現代工業社會。

20世紀後半期台灣社會變遷，則描繪從農業社會向工業社會轉型過程，且探討在多元文化交融下，形成今天的台灣，養樂多瓶、玻璃花窗等反映台灣消費文化與社會改變。

成大發布新聞稿指出，成大考古所執行台灣學計畫，從「熱蘭遮城400年考古」展開相關研究與田野調查，從歷史縱橫、省思、探析台灣不同歷史發展階段，也從學術視角提供台灣舊石器時代到現代的歷史脈絡。