優秀再留學？他指沒到最好學校是「浪費時間」 網反駁：經驗最寶貴

留學不僅能學到知識，增強外語能力，更能增廣見聞。一名男網友發文詢問，他原本以為要出國留學必須足夠「優秀」，成績要好、要找到好工作，否則就是「浪費時間」，但朋友認為應該多去嘗試。對此，網友們認為原PO的想法過於膚淺，出國留學的「經驗」才是最珍貴的。

一名男網友在Dcard發文，表示在他的認知中，所謂的「留學」就是必須要有很好的在校成績，出發之前語言程度也要很精進，以及要有豐富的生活（參加比賽、做研究、在學校做什麼有影響力的事），簡而言之就是履歷或成績單在國內必須是漂亮的，才有機會擠身進國外頂尖的大學，如果沒有去到最好、最不錯的學校，以及畢業後沒在當地找到工作，好像所有一切都在「浪費時間」。

原PO還提到並不認同一位朋友的觀點，該朋友認為即便不是考上讓大家佩服的大學，不論公立、私立或是排名，只要不是野雞大學，自己喜歡且有機會的話，都應該去嘗試，可以體驗生活，未來一定很開心自己至少勇敢去過，且可能去了之後，「求學過程更能確定自己未來的方向」。

原PO表示，討論範圍雖不考慮金錢、住宿、交通、娛樂…等因素，但跟朋友聊天讓他「豁然許多」，覺得是他自己想太多了，或許有一試的機會，但同時又擔心，成為留學生之後，畢業後沒辦法留在當地，回來依然怕自己沒有好的發展，他是讀商科或文科，不是理工科，因此詢問網友：「各位是什麼想法？求點建議」。

此文一出，不少網友認為原PO想太多了，留學的經驗最寶貴，「我覺得那就只是你自己想太多了，實際上就算是其他學校，除非你整天翹課窩在家裡，你終究還是會有所學習跟體驗」、「並不需要過於短視近利，用畢業後一兩年的表現來判斷是否回報了。留學後你學到什麼、你的態度、你的眼界是否被展開，才是一生中最受用的」。

也有留學過的網友表示，留學會經歷諸多坎坷，但內在的「成長」才最重要，「我到歐洲某國讀過碩士兩年半，但是後來沒畢業就回來了，可是每每想起自己獨自在國外打拼，亦或者有朋友的陪伴，經歷過很多爛事、也有過幾次很大的成就感，這些都是不可被抹滅的經歷，還有出國後思想難免會有的轉換跟看事情有著不同的視角，這些成長還是很珍貴的」。