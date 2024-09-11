快訊

證實幻象戰機失事前發現鳥類血漬 空軍：不影響派飛標準

司法開恩？台大骨科部主任強制猥褻 「愛的抱抱」 1原因從入獄變緩刑

優秀再留學？他指沒到最好學校是「浪費時間」 網反駁：經驗最寶貴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友認為要出國留學必須足夠「優秀」，但網友們覺得他的想法過於膚淺。示意圖／ingimage
一名男網友認為要出國留學必須足夠「優秀」，但網友們覺得他的想法過於膚淺。示意圖／ingimage

留學不僅能學到知識，增強外語能力，更能增廣見聞。一名男網友發文詢問，他原本以為要出國留學必須足夠「優秀」，成績要好、要找到好工作，否則就是「浪費時間」，但朋友認為應該多去嘗試。對此，網友們認為原PO的想法過於膚淺，出國留學的「經驗」才是最珍貴的。

一名男網友在Dcard發文，表示在他的認知中，所謂的「留學」就是必須要有很好的在校成績，出發之前語言程度也要很精進，以及要有豐富的生活（參加比賽、做研究、在學校做什麼有影響力的事），簡而言之就是履歷或成績單在國內必須是漂亮的，才有機會擠身進國外頂尖的大學，如果沒有去到最好、最不錯的學校，以及畢業後沒在當地找到工作，好像所有一切都在「浪費時間」。

原PO還提到並不認同一位朋友的觀點，該朋友認為即便不是考上讓大家佩服的大學，不論公立、私立或是排名，只要不是野雞大學，自己喜歡且有機會的話，都應該去嘗試，可以體驗生活，未來一定很開心自己至少勇敢去過，且可能去了之後，「求學過程更能確定自己未來的方向」。

原PO表示，討論範圍雖不考慮金錢、住宿、交通、娛樂…等因素，但跟朋友聊天讓他「豁然許多」，覺得是他自己想太多了，或許有一試的機會，但同時又擔心，成為留學生之後，畢業後沒辦法留在當地，回來依然怕自己沒有好的發展，他是讀商科或文科，不是理工科，因此詢問網友：「各位是什麼想法？求點建議」。

此文一出，不少網友認為原PO想太多了，留學的經驗最寶貴，「我覺得那就只是你自己想太多了，實際上就算是其他學校，除非你整天翹課窩在家裡，你終究還是會有所學習跟體驗」、「並不需要過於短視近利，用畢業後一兩年的表現來判斷是否回報了。留學後你學到什麼、你的態度、你的眼界是否被展開，才是一生中最受用的」。

也有留學過的網友表示，留學會經歷諸多坎坷，但內在的「成長」才最重要，「我到歐洲某國讀過碩士兩年半，但是後來沒畢業就回來了，可是每每想起自己獨自在國外打拼，亦或者有朋友的陪伴，經歷過很多爛事、也有過幾次很大的成就感，這些都是不可被抹滅的經歷，還有出國後思想難免會有的轉換跟看事情有著不同的視角，這些成長還是很珍貴的」。

留學

延伸閱讀

「在美國更不自由」 她訴留學孤單心情：台灣人社群太緊密了

美國際學生人數增加 中國留學生卻減少

不想多睡一秒…陸生讚台北體驗「太珍貴」 一票人齊喊想念

剛說女兒留學「每年學費370萬」！彈頭遭爆「根本沒出錢」親回應

相關新聞

盧彥勳回母校台師大演講：勇於接受失敗、彈性面對人生

國立台灣師範大學運動與休閒學院日前舉行「113學年度運動與休閒學院各系所研究生聯合班會」，邀請傑出校友盧彥勳返校演講。盧...

住宿舍會怕、開學跟不上…大一新生哭喊想家 過來人建議找「避風港」

對剛進學校的新生而言，來到陌生的環境難免有不適應的地方。一名女網友發文求助，她作為大一新生來到學校非常不適應，課業跟不上、還沒交到朋友都讓她很焦慮，對此，網友建議先讓自己放鬆，找一個自己的「避風港」。

變男變女變變變 海大發現錨形紋葉珊瑚性別轉變奧秘

國立台灣海洋大學海洋環境與生態研究所長識名信也與終身國家講座教授張清風帶領的珊瑚研究團隊，發現錨形紋葉珊瑚具有性別的轉換...

優秀再留學？他指沒到最好學校是「浪費時間」 網反駁：經驗最寶貴

留學不僅能學到知識，增強外語能力，更能增廣見聞。一名男網友發文詢問，他原本以為要出國留學必須足夠「優秀」，成績要好、要找到好工作，否則就是「浪費時間」，但朋友認為應該多去嘗試。對此，網友們認為原PO的想法過於膚淺，出國留學的「經驗」才是最珍貴的。

嘉大教授詹昆衛教學研究傑出 獲年度獸醫界2大獎

嘉義大學獸醫學院獸醫學系教授詹昆衛長期以來在教學、研究及服務等面向表現傑出，今年榮獲由李崇道博士基金會所選拔、代表全國獸...

中研院Open House又來了 首度開箱台南沙崙南部院區

中央研究院「院區開放」（Open House）活動進入第27屆，將於3個週六熱鬧登場，邀請民眾前來體驗科學的魅力！中研院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。