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盧彥勳回母校台師大演講：勇於接受失敗、彈性面對人生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學運動與休閒學院日前舉行「113學年度運動與休閒學院各系所研究生聯合班會」，邀請傑出校友盧彥勳返校演講。圖／台師大提供
國立台灣師範大學運動與休閒學院日前舉行「113學年度運動與休閒學院各系所研究生聯合班會」，邀請傑出校友盧彥勳返校演講。圖／台師大提供

國立台灣師範大學運動與休閒學院日前舉行「113學年度運動與休閒學院各系所研究生聯合班會」，邀請傑出校友盧彥勳返校演講。盧彥勳指出，當年晉級溫布頓網球公開賽八強後成為鎂光燈的焦點，但也一度不快樂。兒時因為沒有獲獎難過，後轉戰世界各地參賽，表現不如意時會和兄長發脾氣，而現在人生不再追求完美，而是勇於接受失敗、更有彈性面對人生。

盧彥勳表示，早年追求兄長盧威儒的腳步接觸網球，但起初父親不同意他在升上中學後繼續練球，便以「每天回家後就進房間不吃晚餐以示決心」，才順利地讓父親轉念。中學期間曾經為了平衡課業和練球，賽事止步不前，但第一次前往泰國參賽後，又獲受邀歐洲巡迴，才正式邁入網球地球村。

盧彥勳也不諱言指出，對於現在運動員獲得的支援感到開心又嫉妒，2000年剛進入職業網壇時，當年的比賽獎金以及資助都需要費盡心力，所得卻僅有現在運動員補助的1/4左右，缺乏資金下，雖然在2002年闖進世界排名前200名，接續的一年卻停滯不前。當年幸運獲得德籍教練霍多夫遞出橄欖枝，才於2004年首次進入世界前一百名，取得參與溫網會內賽的資格。

2010年晉級溫布頓公開賽男單8強後，盧彥勳獲得關注，鎂光燈的壓力卻也如影隨形。他表示，曾一度站在網球場上也感受不到快樂，當年在奧克蘭公開賽晉級半決賽時甚至沒有絲毫喜悅。

旁人詢問為何不開心？盧彥勳表示，當時回答「可是我不會發球」，對方則表示「不會發球又怎樣，你贏得了比賽。」才一語驚醒夢中人，重拾對網球的熱情。

盧彥勳表示，兒時會因為沒有獲得獎盃大哭，在世界各地參賽期間會因表現不佳，打電話對哥哥發脾氣不服輸，現在不再追求完美，而是希望一天比一天好。這不代表不再為自己設定高期望，而是更有彈性地面對人生，同時勇於接受失敗，進而擁有更多進步的空間。

盧彥勳近年創辦了「盧彥勳國際網球學院」。盧彥勳表示，希望讓台灣選手與網球愛好者有機會取得「主場優勢」，在這片土地上享受網球的樂趣；也期盼台灣能爭取辦理國際賽事，讓選手累積更多豐富賽事經驗。近期也積極參與演講與分享活動，希望能透過講座傳承運動員的精神，與學生交流彼此啟發，獲得更多能量。

人生 失敗 運動

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