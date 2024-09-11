台師大黃心健策展林茲電子藝術節 攜3台灣作品亮相

「奧地利林茲電子藝術節」有「科技藝術界奧斯卡獎」之稱，台師大設計系教師黃心健連續5年受邀策展，今年精選3件台灣作品，讓國際認識台灣的創作量能。

台灣師範大學今天新聞稿指出，奧地利林茲電子藝術節是電子動畫與新媒體藝術界的年度盛會，匯集全球重要的導演、藝術家與策展人共同參與；藝術節每年皆會公布年度策展主題，回應世界當前局勢議題，並為跨領域專業者提供實踐創作的實驗平台。

台師大表示，「奧地利林茲電子藝術節」於9月4日至9月8日舉行，今年大會主題為「希望—誰將扭轉局勢」，新媒體藝術家、台師大設計系教師黃心健連續5年受邀策展，並以「共振之望：穿越動盪時代，探索愛、科技與和平」回應藝術節主題，同時精選3件台灣作品，以科技結合藝術，探討當代世界中愛與和平間錯綜複雜的連結。

在黃心健帶領下，此次共振之望展覽中，特邀前太陽馬戲團舞者、當代表演藝術家張逸軍籌劃，並在林茲著名場館中演出由黃心健與導演張文杰共創的新作「想嚮」；除了3D影像，「想嚮」更融合各種不同媒材、不同風格、不同畫素、AI生成的影像拼貼藝術，創造多元融合的影像視覺。

台北科技大學學生團隊的作品「情感葬儀社」則整合LineBot和AI聊天機器人技術，為那些努力處理心碎的人提供安慰，透過內省、發洩和告別等階段，幫助參與者找到平靜，其中「復仇神社」和「慈善神社」等互動功能，賦予正向行動力量，開闢一條通往情感療癒的道路。

另外，「未來體：台北的愜意午後」作品由天工開物、饗賓餐旅共同製作，透過這個藝術裝置，讓觀眾了解台灣日常生活的多面向。