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中研院Open House又來了 首度開箱台南沙崙南部院區

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導

中央研究院「院區開放」（Open House）活動進入第27屆，將於3個週六熱鬧登場，邀請民眾前來體驗科學的魅力！中研院分別於10月12日及19日舉辦「兒童科普日」與「院區開放日」邀請全齡朋友共襄盛舉；而在11月9日將首度開箱位於台南沙崙的南部院區，滿足南台灣熱愛科學、探索知識的朋友。

中研院位於台南沙崙的南部院區，11月9日將舉辦首次院區開放。關鍵議題研究中心「海洋超能力，發電超給力」帶你探索洋流發電的箇中奧秘；分子生物研究所「真菌：今晚～～想來點線蟲！」揭開真菌如何偵測線蟲的神祕費洛蒙。關鍵中心與環變研究中心並合作推出「我們與海廢的距離」，介紹廢棄物在海洋中的可能傳輸途徑及影響，以及身處島國的我們如何做好準備。歷史語言研究所「就是你了！淘氣陶器寶貝」帶訪客親手壓製小陶罐，體驗DIY製陶樂趣。

10月12日的「兒童科普日」規劃超過100場互動式科普活動，內容橫跨數理、生命和人文社會領域，例如台灣史研究所「穿越時空迺夜市」帶來懷舊的夜市遊戲，讓小朋友透早也能逛夜市，從中了解寶島歷史的大小事。環境變遷研究中心「聖誕老公公變瘦了!?」改編自繪本的短劇，引導小朋友從食衣住行等方面，思考可以做哪些行動來減緩全球暖化；植物暨微生物學研究所設計「點亮細胞的微觀世界」，模擬螢光標定技術，讓孩子們製作會發光的植物葉片明信片；物理研究所「探索物質世界的方式—光」，帶你走進暗室，揭開光的秘密。此外，生物多樣性研究中心「福爾摩沙 蕨·響」特展，將深度導覽臺灣原生種特色蕨類的生態交響曲。活動當天可於各接待處領取兒童護照和紀念貼紙，從玩樂中感受科學的趣味。

10月19日的「院區開放日」則是不限年齡的科學狂歡日—囊括科普演講、實驗室開箱、手作體驗、影片放映等超過200場活動。氣候變遷與AI持續躍升全球熱議話題，主題演講「未來世代的必修課：能源與AI科技」將同步線上直播，由廖俊智院長主持，邀請環變研究中心陳于高主任主講「人類的新使命—用潔淨能源來扭轉全球暖化的劣勢」、資訊所黃瀚萱副研究員主講「多模態生成式 AI 如何改變我們未來的日常生活」。武俠迷別錯過中國文哲研究所「文哲論劍—實境及闖關活動」，讓你一秒進入武俠小說模式，破解秘密指引，玩得超有成就感。

●中央研究院「院區開放」（Open House）活動交通資訊或其他報名問題，亦可至官網「常見問題」查詢，歡迎多加利用。

中央研究院2024年「院區開放」活動海報。圖／中研院提供
中央研究院2024年「院區開放」活動海報。圖／中研院提供

夜市 暖化 朋友

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