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住宿舍會怕、開學跟不上…大一新生哭喊想家 過來人建議找「避風港」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名大一新生女網友，剛入學非常不適應。示意圖／Ingimage
一名大一新生女網友，剛入學非常不適應。示意圖／Ingimage

對剛進學校的新生而言，來到陌生的環境難免有不適應的地方。一名女網友發文求助，她作為大一新生來到學校非常不適應，課業跟不上、還沒交到朋友都讓她很焦慮，對此，網友建議先讓自己放鬆，找一個自己的「避風港」。

一名女網友在Dcard發文，她是大一新生，剛搬進宿舍時只有學姐一個人入住，趁著她洗澡時，原PO打電話給媽媽，沒聊兩句她就哭了，第一次住宿讓她很害怕。正式開學那天，第一堂3D模型的課原PO就聽不懂了，之前她就有聽學姐說這個系是學校裡功課最多最累的，原PO忍不住表示「還沒上完一天就想轉學了」，老師進度真的太快了，她跟都跟不上。

原PO透露，近日媽媽帶她出去吃晚餐，她幾乎是邊吃邊哭，「真的好想家」。原PO坦言，這幾天一直很焦慮，飯也吃不下，以前從來沒出現這種情況，而且她也還沒交到朋友，看其他同學都已經結伴同行了，讓她非常焦慮。

此文一出，不少網友認為可以先找自己的「避風港」，熟悉環境，讓心情放鬆點，「可以選一天當中妳最喜歡的時候(我自己是喜歡日落夕陽的時候)，在校園裡面走一走，找到一個自己最喜歡的地方。秘密基地讓我撐過剛開始開學最孤單的時候，也讓我很有安全感，幫自己找到一個避風港的感覺」、「先讓自己適應好環境、宿舍跟課堂作息，過了一陣子對學校的陌生感就不會這麼重，生活跟心態也會比較放鬆」。

也有網友表示，新生不適應很正常，會慢慢習慣的，「我大一的時候也是，我還邊吃早餐邊哭，完全沒食慾，妳不孤單，很多人都一樣，下課後可以做讓自己放鬆的事情」、「剛開始都這樣，加油一定會好轉的」、「以前第一個禮拜都很痛苦，之後就習慣了住得很爽，前提是室友要是正常人」、「小大一人生地不熟、來到新環境會想哭不適應很正常，過個一兩個禮拜就會好轉了」。

也有網友建議，可以抱玩偶來放鬆心情，「剛開始不習慣，經常感到焦慮、難過、沒有食慾都是正常的。看到結伴同行的人，難免會有一些比較心態。擁抱可以降低焦慮，對象不一定要是人，建議買個大小抱起來舒適的玩偶（例如大象娃娃或是IKEA鯊鯊），加油」、「建議去IKEA，買隻鯊魚抱著睡會好很多」。

大學生 新生

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