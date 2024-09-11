20頁論文看4小時…碩班女哭訴每天高度緊張想休學 網籲專注2重點

對忙碌的碩士生來說，如何在最短的時間合理的安排時間，是很重要的課題。一名女網友發文，抱怨讀碩每天都有大量論文要讀，光20頁就要花「4小時」，連放鬆的時間都沒有，讓她不禁嘆訴：「希望身體跟心理先不要垮掉，這個研究所真的有必要嗎？」

一名女碩士生在Dcard發文，表示剛開學每天都有論文要讀，一直處在高度緊張的狀態，加上有很多事情沒有做完或是代辦很多，「根本找不到一個可以偷偷放鬆的時間」。原PO表示，她想每天都把導讀的文章都讀一讀，但光20頁就要讀4小時。

原PO無奈表示，已經在認真考慮「休學」了，她大學過得很涼，現在直接「越級打怪」，只希望身體和心理不要先垮掉。原PO最後坦言，因為自己讀文組的關係，會開始想畢業後是不是也是「刷盤子」，並詢問「這個研究所真的有必要嗎？」。

此文一出，有網友提出讀論文的方式，著重「方法」和「結果」就好，「前言和討論就是說故事大賽而已，對新手來講，可以先讀幾篇前言，或者直接找review來得到領域的全貌，可以在這章節思考一下自己要做的研究，跟別人的差別是什麼」、「再來就是看結果與方法，這邊要交叉著看。這部分最重要的就是別人大概都會做哪類型的分析，這些分析方法有沒有什麼優缺點？適不適合自己的研究」。

也有網友鼓勵原PO，給自己一點時間適應，再做決定，「現在只開始一週多而已，可能還沒適應，可以再給自己多一點時間觀察，之後如果還是真的沒有興趣、動力也薄弱，要不要花這麼多時間念這個碩士就要慎重考慮」、「我覺得可以想一下自己當初為什麼會想讀研，哪怕只是有興趣，抑或想解鎖成就都無妨，重拾初心找到動力吧！祝福妳」。

也有網友分享類似經驗，鼓勵原PO，「我開學每週一堂課至少3篇以上paper，要讀又有作業，每天都在焦慮，每天打開電腦就是哭，大概在兩個月後的某堂課，老師上課把我的作業當作範例，請同學可以參考，我就知道我的努力沒有白費，祝妳越來越順利」。