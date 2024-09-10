臺北城市科大開學寄「未來信」 新生變身夢想職人

臺北城市科技大學昨(9)日舉辦新生開學日，這次特別與中華郵政臺北郵局合作舉辦「漫郵時空 城市逐夢」未來信活動，讓新生入學時寫下「未來信」，啟動夢想的引擎，新生穿著空姐服、飛修服、廚師服變身夢想職人，也有有國際生穿上傳統服飾，期許未來回越南當老闆，創意十足。

城市大學校長馮美瑜表示，希望同學能知道自己的夢想和自己對話，除了進到學校的專業學習和職人精神外，可以考取證照、海外實習、參加各項比賽，訂下目標踏實築夢。臺北郵局局長黃良江表示，城市大學培養很多國內國外的人才，感謝學校把學生未來夢想的這件事交給臺北郵局，鼓勵同學可以把願望設得更高一點，祝福新生能夠有很棒的學習歷程。

演藝系新生奪街舞賽冠軍的新生昂艾·古喇嘶和虎喇·諾亞，兩位同學剛拿下臺中盃全國街舞大賽冠軍，開學日把冠軍獎盃榮耀獻給學校，已經征戰過許多比賽，成績相當優異，精湛的舞技讓校園瘋狂，霸氣喊話要當「世界冠軍」。

現場還有新生穿著空姐服、飛修服、廚師服變身夢想職人，也有有國際生穿上傳統服飾，期許未來回越南當老闆，新生們將願望都寫進未來信。現場設立了夢想目標「創新創業」、「證照認證」、「職場外語」、「海外實習」，「競賽獲獎」等五項，學生手持「夢想」印章，蓋出夢想藍圖。還設有拍照區拍下開學日的照片，將信件和照片一起投入郵筒中，透過中華郵政臺北郵局「未來郵件」業務，以時空膠囊的概念，預定四年後的自己。