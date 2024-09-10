中華醫事科大新生訓練 千人CPR+AED急救操作

9月開學季，為讓新生快速適應大學生活，不少大專院校都會舉辦新生訓練，中華醫事科大安排「CPR和AED急救操作」大考驗，2000多名新生今分梯進行急救操作實際演練，體會救人的意義，別具意義。

華醫科大表示，今年度新生CPR和AED急救操作主題為「醫起救援、新手挑戰」，模擬當有人在足球場上突然胸口痛倒地昏迷時，該如何在緊急時刻施予救護；2000多名新生今分成數梯次，由衛生保健組專業護理師引導，紛紛完成CPR和AED急救操作實際演練。

護理系新生李婉瑜說，CPR、AED的操作雖是護理人基本功，但這樣和師長及同學集體操作還是第1次，蠻新鮮有趣，讓新生訓練格外有意義。華醫科大校長孫逸民及醫事、護理等學院院長也親自上場示範，許多新生操作完雖都氣喘吁吁喊手痠，但也認為學會急救操作很重要。