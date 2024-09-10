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中華醫事科大新生訓練 千人CPR+AED急救操作

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
中華醫事科大新生訓練入學禮今安排「CPR和AED急救操作」大考驗，2000多名新生分梯進行急救操作實際演練，校長孫逸民及醫事、護理等學院院長也親自上場示範，與新生一起完成CPR和AED急救操作演練。記者萬于甄／攝影
中華醫事科大新生訓練入學禮今安排「CPR和AED急救操作」大考驗，2000多名新生分梯進行急救操作實際演練，校長孫逸民及醫事、護理等學院院長也親自上場示範，與新生一起完成CPR和AED急救操作演練。記者萬于甄／攝影

9月開學季，為讓新生快速適應大學生活，不少大專院校都會舉辦新生訓練，中華醫事科大安排「CPRAED急救操作」大考驗，2000多名新生今分梯進行急救操作實際演練，體會救人的意義，別具意義。

華醫科大表示，今年度新生CPR和AED急救操作主題為「醫起救援、新手挑戰」，模擬當有人在足球場上突然胸口痛倒地昏迷時，該如何在緊急時刻施予救護；2000多名新生今分成數梯次，由衛生保健組專業護理師引導，紛紛完成CPR和AED急救操作實際演練。

護理系新生李婉瑜說，CPR、AED的操作雖是護理人基本功，但這樣和師長及同學集體操作還是第1次，蠻新鮮有趣，讓新生訓練格外有意義。華醫科大校長孫逸民及醫事、護理等學院院長也親自上場示範，許多新生操作完雖都氣喘吁吁喊手痠，但也認為學會急救操作很重要。

孫逸民強調，新生訓練安排CPR和AED急救操作大考驗，循之有年，也期盼每位華醫新鮮人在學習操作過程中，不僅學會正確的急救技術，更能體會救人的意義，此外，新生訓練也安排師生相見歡、職業興趣職能診斷操作、走讀台南古都文化之旅等豐富活動，希望讓新生盡快熟悉校園，適應新生活及拉近彼此距離。

中華醫事科大新生訓練入學禮今安排「CPR和AED急救操作」大考驗，2000多名新生今分梯進行急救操作實際演練，體會救人的意義，別具意義。記者萬于甄／攝影
中華醫事科大新生訓練入學禮今安排「CPR和AED急救操作」大考驗，2000多名新生今分梯進行急救操作實際演練，體會救人的意義，別具意義。記者萬于甄／攝影

AED CPR 氣喘

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