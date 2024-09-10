世新產學攜手打造戲劇選秀節目 公開海選找新星

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中央社／ 台北10日電
由世新大學投資自製的戲劇才藝選秀PK節目「戲戲品味」將於10月3日公開海選，即日起受理報名，總獎金高達50萬元，脫穎而出者有機會成為未來戲劇界的新星。圖為世新大學校門。圖／聯合報系資料照片
由世新大學投資自製的戲劇才藝選秀PK節目「戲戲品味」將於10月3日公開海選，即日起受理報名，總獎金高達50萬元，脫穎而出者有機會成為未來戲劇界的新星。圖為世新大學校門。圖／聯合報系資料照片

世新大學投資自製的戲劇才藝選秀PK節目「戲戲品味」將於10月3日公開海選，即日起受理報名，總獎金高達50萬元，脫穎而出者有機會成為未來戲劇界的新星。

世新大學今天發布新聞稿指出，資深製作人、世新大學廣電系校友張德偉，攜手資深節目統籌李聖聰等18人的業界編導製作群，以大型棚內綜藝模式籌備的節目「戲戲品味」，與世新廣電系師生合作，結合「綜藝節目企劃與寫作」、「影棚節目實作」等課程進行觀摩實作。

世新大學提到，「戲戲品味」將在亞洲唯一以教學為目標的LED環幕智能攝影棚與校內各式專業攝影棚進行錄製，參賽選手將通過個人演技展示、即興表演、角色挑戰、團隊合作、編劇導演等各方面才能比拚，脫穎而出者有機會成為未來戲劇界的新星。

「戲戲品味」將於10月3日公開海選，即日起受理報名（https://forms.gle/M83wJKiZGZ9vVajh8），節目特別邀請到世新大學的優秀藝人校友擔任評審與主持，前3名將獲得選秀獎金，總獎金共50萬元。

製作人張德偉表示，看準世新學生蘊藏的表演能量，「戲戲品味」海選對象為世新大學在校生，除了隱藏在世新各系的素人，也會邀請栽培出李國修、曾國城等知名演員的「世新話劇社」等社團學生，以及正就讀世新的經紀公司新人報名參加，期待透過節目挖掘更多才華洋溢的新生代演員。

世新大學 才藝

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