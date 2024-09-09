大一新生開學就被追繳系費無助喊「真的沒錢」 過來人勸阻：拜託別繳

9月再度迎來開學季，不少大一新鮮人加入各大校園，不過大一新生一定要繳系費嗎？一名大一生就在Dcard發文求救，表示自己的直屬學姐一直要求她繳系費，但她真的沒有錢，壓力大到現在在學校遇到對方都好害怕，並在標題問道「系費沒繳會怎樣嗎」？

不少過來人看到紛紛急忙勸阻，「真的是陋習唉，為什麼學長姐都要強迫學弟妹繳」、「不要被騙，錢拿去買書吧」、「系學會費是整個大學裡面最不需要繳的費用」、「之前傻傻地繳了三千塊~超級貴，超後悔」。也有身為學長姐的網友解釋，「不一定要繳，但是如果妳是喜歡團體活動或是參加不一樣的活動的人，繳會比較好喔」，並指出有繳系學會費之後，系上有活動部份是免費，而有些只要稍微負擔就好，但沒繳會費的話基本上都要另行付費，他還補充學生會的會費也一樣，大學每年通常都有新生演唱會，會有各種藝人到校表演，因為是學生會的活動，所以有繳學生會費的才有眼福。

不過大多數人還是提醒原PO別當冤大頭，表示原PO剛入學根本不知道系學會組成正不正常，會不會好好辦活動還是會中飽私囊，而且就算幸運遇到很好的系學會，系上活動也不一定都有興趣，建議真的遇到有興趣的活動想參加再繳費。網友還補充系上有繳會費和沒繳會費會是兩個價格，但單次比較貴總比你丟了錢但沒參加好。