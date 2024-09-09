快訊

颱風魔羯重創越南釀59死 大橋崩垮「人車墜河」驚悚畫面曝光

PLG／傳出酒駕事件後自請離隊 領航猿同意掰了周儀翔

金控雙龍搶珠 外資賣中信金、買新光金「兩手套利 」

大一新生開學就被追繳系費無助喊「真的沒錢」 過來人勸阻：拜託別繳

聯合新聞網／ 綜合報導
小大一被直屬學姐催繳系費，無助求救喊「真的沒錢」！示意圖／ingimage
小大一被直屬學姐催繳系費，無助求救喊「真的沒錢」！示意圖／ingimage

9月再度迎來開學季，不少大一新鮮人加入各大校園，不過大一新生一定要繳系費嗎？一名大一生就在Dcard發文求救，表示自己的直屬學姐一直要求她繳系費，但她真的沒有錢，壓力大到現在在學校遇到對方都好害怕，並在標題問道「系費沒繳會怎樣嗎」？

不少過來人看到紛紛急忙勸阻，「真的是陋習唉，為什麼學長姐都要強迫學弟妹繳」、「不要被騙，錢拿去買書吧」、「系學會費是整個大學裡面最不需要繳的費用」、「之前傻傻地繳了三千塊~超級貴，超後悔」。也有身為學長姐的網友解釋，「不一定要繳，但是如果妳是喜歡團體活動或是參加不一樣的活動的人，繳會比較好喔」，並指出有繳系學會費之後，系上有活動部份是免費，而有些只要稍微負擔就好，但沒繳會費的話基本上都要另行付費，他還補充學生會的會費也一樣，大學每年通常都有新生演唱會，會有各種藝人到校表演，因為是學生會的活動，所以有繳學生會費的才有眼福。

不過大多數人還是提醒原PO別當冤大頭，表示原PO剛入學根本不知道系學會組成正不正常，會不會好好辦活動還是會中飽私囊，而且就算幸運遇到很好的系學會，系上活動也不一定都有興趣，建議真的遇到有興趣的活動想參加再繳費。網友還補充系上有繳會費和沒繳會費會是兩個價格，但單次比較貴總比你丟了錢但沒參加好。

大學生 開學日

延伸閱讀

大學開學迎新生 移民署提醒外籍生每周打工不超過20hr

「海底撈」開學季享88折優惠！打卡再送專屬小禮、限定店啤酒買1送1

新北為國九生開300班技藝課 仿大學增加退選機制

開學第一天...男童見「班導是親姑姑」瞬間崩潰 石化畫面讓百萬人笑翻

相關新聞

高雄美國學校辦大學招生博覽會 吸南台灣300高中生參加

75家全球高等教育機構今天在高雄美國學校（KAS)舉行南台灣大學博覽會，邀請高雄馬禮遜美國學校，義大中小學、道明中學、國...

大一新生開學就被追繳系費無助喊「真的沒錢」 過來人勸阻：拜託別繳

9月再度迎來開學季，不少大一新鮮人加入各大校園，不過大一一定要繳系費嗎？一名大一生就在Dcard發文求救，表示自己的直屬學姐一直要求她繳系費，但她真的沒有錢，壓力大到現在在學校遇到對方都好害怕，並在標題問道「系費沒繳會怎樣嗎」？

教授逼短期交出成品！他嘆讀資工碩能力不足很累 網勸：想清楚要什麼

學生在選擇科系前，最好先確定好自己的目標和理想，以免走錯路。一名男網友發文感嘆，從前他也有想要設計的產品，但念了資工碩班才發現，他的能力和積極度都不夠，讓他感到「好累」，於是詢問網友：「種情況你們會覺得我走錯行了嗎？」

強化250名大一新生行車安全觀念 警分局長赴成大開講

成功大學醫學院今天舉辦迎新活動，為關心大一新生行的安全，台南市警五分局長洪宏榮在成大成杏廳對250名學生演講，針對莘莘學子...

大學開學迎新生 移民署提醒外籍生每周打工不超過20hr

時序來到9月，台灣各大學紛紛迎來開學日，移民署台北市服務站為了讓外籍生更融入大學生活，至台灣大學和台北科技大學演講，宣導...

協助醫院留才 大學進醫院授課 澄清醫院剛招生就有30人報名

台中市弘光科技大學護理學院與澄清醫療體系合作，在澄清中港院區成立「二技護理學分班」，十一月開班授課，吸引醫院30位護理師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。